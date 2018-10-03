النادي المصري يعود رسميًا لملعب بورسعيد في الدوري عدا مباراتين

تقرر بشكل رسمي عودة المصري البورسعيدي لخوض مبارياته في بطولة الدوري العام هذا الموسم على ملعب بورسعيد، بعد غياب لمدة تصل 7 سنوات، منذ حادث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من جماهير القلعة الحمراء.

ووافقت وزارة الداخلية على إقامة مباريات المصري على ملعب بورسعيد، في الفترة المتبقية من مسابقة الدوري العام، عدا لقاءي الفريق أمام الأهلي والزمالك.

وقال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن الأمن وافق بشكل رسمي على خوض النادي المصري البورسعيدي لمبارياته على ملعبه بشكل رسمي، بدايةً من الجولات المقبلة، بعد مجهودات ضخمة واتصالات مكثفة.

وأضاف نائب بورسعيد، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع اللواء كمال عبدالباري، مساعد أول الوزير للأمن، ووافق على الطلب بشكل رسمي، وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا بهذا المعنى، اليوم الأربعاء، بعد جلسة مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، ليعود المصري مرة أخرى ويخوض مبارياته على ملعبه بعد سنوات طويلة.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن الاتفاق يتضمن أن يخوض المصري جميع مبارياته في الدوري على ملعبه، باستثناء مباريات الأهلي والزمالك ذهابًا وإيابًا، ومن الممكن أن تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح: “من المنتظر أن يعلن الاتحاد خلال ساعات عن تعديلات بالجدول، بناءً على الاتفاق الجديد وموافقة الأمن”.