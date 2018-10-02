اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة خصم “فيفا” 6 نقاط من نادي الزمالك

نفى ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، تلقيه أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفيد بتوقيع عقوبة خصم الـ6 نقاط والحرمان من القيد ضد نادي الزمالك، بسبب التأخر عن سداد مستحقات الغاني كريم الحسن، مدافع الفريق الأسبق.

وقال سويلم في تصريحات لـ”إرم نيوز”: إن الاتحاد المصري هو المخول له بتلقي الخطابات حول الأندية،؛ لأن “فيفا” يتعامل مع الاتحادات فقط.

وشدد على أن “فيفا” لم يُصدر أي خطابات حول هذا الأمر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تحدث مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بالإضافة إلى مرتضى منصور رئيس النادي، ونفوا أيضًا تأخرهم عن السداد.

وكشف سويلم أن أعضاء مجلس الزمالك أكدوا له أن النادي قدم استئنافًا لـ”فيفا” بخصوص المستحقات المالية للمدافع الغاني كريم الحسن ونادي مارتيمو البرتغالي، الذي كان يلعب له محمد إبراهيم، لتسوية أزمة المستحقات المالية، وهو ما يترتب عليه إيقاف القرار.

وفي نفس الإطار، كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريح للموقع الرسمي للنادي: “لا أساس من الصحة لصدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 6 نقاط من الزمالك؛ بسبب مستحقات الغاني كريم الحسن ونادي ماريتيمو البرتغالي الذي كان يلعب له محمد إبراهيم قبل عودته للنادي”.

وأكد عضو مجلس الزمالك: “النادي قدم استئنافًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص المستحقات المالية للمدافع الغاني والنادي البرتغالي؛ لتسوية أزمة المستحقات المالية”.