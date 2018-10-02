ظهور كوميدي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في البرلمان المصري (صورة)

جذبت ردة فعل كوميدية لرئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري مرتضى منصور، خلال أولى جلسات انعقاد الدور الرابع للبرلمان الثلاثاء، أنظار أعضاء المجلس، وسط حالة من الضحك.

وظهر منصور في صورتين، وهو يرفع يده مبتهجًا ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه داخل البرلمان، بإثارة الرأي العام، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس النواب رفضه طلبات لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس.

وحاول مرتضى بظهوره الكوميدي، التأكيد على قانونية موقفه خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يفاجئه رئيس البرلمان علي عبدالعال بقوله مازحًا، “رفضت طلبين لرفع الحصانة عن عضوين بالمجلس ليس بينهما مرتضى منصور”.

وقال عبد العال، إنه “ورد للمجلس طلبان بالإذن لرفع الحصانة عن بعض الأعضاء، فأحالهما إلى اللجنة التشريعية لدراستهما”، قبل أن يؤكد أن المجلس رفض الطلبين.

وقد أثار مرتضى منصور خلال الأيام الماضية، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، بعدما دخل في خلاف شديد مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بسبب مطالبته بفرض عقوبات قاسية على إدارة النادي الأهلي المصري وجماهيره؛ لهجومها على رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ.

وفتح منصور، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” واللجنة الأولمبية المصرية، بعد العقوبات التي صدرت ضده أخيرًا، بإيقافه وتجميده عن العمل الرياضي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد فرض عقوبة الإيقاف لمدة موسم، لمنصور، بجانب غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار، في حين قررت اللجنة الأولمبية الدولية تجميده وحرمانه من حضور أي مباراة، حيث سيتم احتساب النتيجة بهزيمة الزمالك حال حضوره.