موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يفيد بإيقاف شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري رابطة الأبطال، بسبب دخول الحارس الثاني للأهلي دخل في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة الذهاب هورويا الغينى في دور الثمانية.

ولن يتمكن شريف إكرامي من المشاركة مع الأهلي في مباراتي وفاق سطيف الجزائري، ذهابًا وإيابًا، في نصف نهائي بطولة أفريقيا.

من جانبه، أبدى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اندهاشه من القرار، خاصة وإن إكرامي لم يرتكب أي أخطاء أو يتجاوز في سلوكه في الواقعة المشار إليها، فضلًا عن عدم تناول المراقب لأي واقعة تخص إكرامي في ذات المباراة، بدليل أنه كان ضمن قائمة الأهلي التي خاضت مباراة العودة أمام هورويا كوناكري الغيني.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

وتقام مساء الثلاثاء، منافسات جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بإقامة مواجهتين مثيرتين الأولى تجمع بين بريميرو دو أوجوستو الأنجولي ضد ضيفه الترجي التونسي بينما يلعب الأهلي المصري أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري.

ويستحوذ الصدام العربي بين الأهلي والوفاق على اهتمامات المتابعين؛ خاصة أن الفريقين سبق لهما التتويج بالبطولة الأفريقية ويحلمان باستعادة اللقب القاري.

وتقام مباراة بريميرو دو أوجوستو ضد الترجي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساءً بتوقيت تونس ، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما سيتم نقلها عبر قناتي النيل للرياضة والثانية على التلفزيون المصري لكن عبر البث الأرضي.