مرتضى منصور يواجه عاصفة انتقادات بعد شطب عضوية حازم إمام من نادي الزمالك

يواجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عاصفة انتقادات منذ أن أعلن أمس الاثنين عن قرار شطب عضوية حازم إمام من نادي الزمالك على خلفية معاقبة اللجنة الأولمبية المصرية لرئيس النادي الأبيض بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري لمدة عام.

وحازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي، هو عضو اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي أمس :”“حازم إمام ابن نادي الزمالك وقَّع على قرار اللجنة الأولمبية، هذا ابن النادي! لذلك أعلن عن شطب عضوية حازم، وهشام نصر، وخالد ناصف سليم، في النادي”.

“سأتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف سليم وياسر إدريس، وتم شطبهم من عضوية النادي بعد موافقتهم على بيان اللجنة الأولمبية.. لقد وقفوا ضد ناديهم، حازم مَن أحبَّه ناشئو الزمالك وافق على خوضهم المباريات خارج النادي.. كنتُ قفتُ معه عند عودته من إيطاليا، أشعر بالخجل على وقوفك ضد النادي وإقرارك بعدم لعب المباريات بالنادي وإلا كان الفريق مهزومًا، لا يا حازم أنت المهزوم والمقهور”.

وغرَّد الإعلامي المصري كريم رمزي، على هامش شطب مرتضى منصور لعضوية حازم إمام في الزمالك: “ما هو لو سما المصري مسكت نقابة الموسيقيين أكيد هتشطب أنغام.. بس الحمدلله لسة في رجالة متسمحش ان سما المصري تتحكم وتحكم..”.

وقال الإعلامي ابراهيم فايق :”دل ما يوحد صفوف الزمالك وراه.. وحد جمهور الزمالك ورا حازم إمام.. لازم تعيد حساباتك مرة تانية.. وقت الخلاف لو مش هتطلب دعم ولاد النادي ماتخسرهمش وتخسر جمهورهم.. عن قرار رئيس الزمالك بشطب حازم إمام ومجموعة من رموز الزمالك أتحدث.”.

وغرَّد الفنان تامر عاشور :”مفيش اي اهلاوي او زملكاوي او اي حد ف مصر مكانش بيتمنى ان ابنه يطلع بأخلاق الامبراطور حازم امام -وانا كأهلاوي فعلا بقول من حبه ربه حبب فيه خلقه”.

وعلق نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن “من السهل أن تقطف الأوراق ولكن، من الصعب أن تقتلع الجذور .. حازم محمد يحي الحرية إمام تاريخ يستحى القلم ألا يسجل اسمه بحروف من ذهب مع العظماء وصانعي الفرح , والتاريخ لا ينسي من صنعوه “.

عن ما يسمى ب “شطب حازم امام” pic.twitter.com/pogikgkaiy — عفيفي – Afify (@Ahmed1Afify) October 1, 2018

وغرَّد الناقد الرياضي حسن المستكاوي :”حازم إمام إبن حمادة إمام اللي اخترع له جمهور الزمالك هتاف .. بص شوف حمادة بيعمل ايه .. وحمادة امام ابن يحيي إمام حارس الزمالك ومنتخب مصر .. معقول في حد يقدر يشطب ١٠٠ سنة من عمر الزمالك ؟!”.

ودخل محمد أبوتريكة محلل قنوات بي إن سبورتس :”حازم إمام تحتاج كتبًا ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدى عشقه لنادي الزمالك ،الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقي عائلة إمام رمزًا لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق”.

وغرَّد حسين ياسين مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا :”لم اصدق ما اقرأه في موضوع حازم إمام، كيف يمكن لعاقل ان يتجرأ على مجرد التفكير بشطب اسم مثله، بتاريخه بأخلاقه بمحبة الناس له، يكاد يكون الوحيد في تاريخ الزمالك الذي يحبه كل جمهور الأهلي، شخص كهذا يجب أن يُصنع له تمثال في نادي الزمالك …”.

وغرَّد أيمن جادة مذيع قنوات بي إن سبورتس :”التاريخ لا يُشطَب .. ولا أحد يملك ذلك .. حازم إمام جزء من تاريخ الزمالك والكرة المصرية، وسيبقى دائماً كذلك .”.

وغرَّد ميدو : “لا يستطيع أحد إيقاف عضوية حازم إمام”.

من جهته ردَّ حازم إمام، على الهجوم الذي شنَّه عليه مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في مؤتمر صحفي عقده في النادي.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: “أي حد مرتضى منصور بيختلف معاه يشطبه وهذا عادي وليس جديدا، أنا حازم إمام وعائلة إمام لها في الزمالك أكثر من أي حد الأمر ليس بالكارنيه ولا بالعضوية، ممكن تغير المستقبل لكن لن تغير التاريخ والماضي”.

شطب حازم إمام؟!!!!!!!!!!!

ده احنا لما كنا بنضرب المثل في الأخلاق والموهبة.. كنا بنقول أبو جريشة والخطيب وزيزو ووليد صلاح وابراهيم يوسف وحمادة إمام وحازم إمام.. ده الواجهة المشرفة المضيئة لنادي الزمالك.

ده الأهلاوية كانوا بيشجعوا الأهلي وحازم إمام.

ما فيش حبر يقدر يشطب حازم إمام. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 1, 2018

“أنا لست جديدًا على الساحة الرياضية، شطب عضويتي حاجة تزيدني ولا تقلل مني، الناس عارفة أنا في مواقف كثيرة ماذا قدمت”.

وأردف: “سيحدث تحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية، هل هذه فيها مشكلة؟ الموضوع لا يحتاج كل هذا الكلام لكن هذه عادته بنكبر مواضيع لاتحتاج من الأساس، الصوت الواحد غير ناجح إحنا دولة مؤسسات”.

وأردف: “أنا عن نفسي غير راض عن أمور في اللجنة الأولمبية وسأتحدث اليوم في الاجتماع بخصوص لعب الزمالك خارج أرضه وإنه قرار ليس صحيحًا، النادي لم يفعل شيئًا، المفروض رئيس النادي يعاقب بصفته فقط”.

وشدد: “للأسف الأمر وصل للدخول في الأعراض وكلام آخر ليس له علاقة بالكرة.. مفيش بلد حولنا فيها هذا الكلام، الواحد في حالة قرف”.