خافيير أجيري يعلن قائمة محليي منتخب مصر لمباراة سوازيلاند‎ (صورة)

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، القائمة المحلية استعدادًا لمعسكر الفراعنة لمواجهتي سوازيلاند، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة العاشرة، للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وصلاح محسن، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمود جنش، ومحمود حمدي “الونش” ، وطارق حامد (الزمالك)، وباهر المحمدي، ومحمد صادق (الإسماعيلي)، وعلي جبر، ومحمد حمدي (بيراميدز)، ومحمد أبوجبل (سموحة)، ومحمد محمود (وادي دجلة)، وأحمد علي (المقاولون).

ويملك المنتخب المصري 3 نقاط من مباريات بعد فوزه على النيجر 6/0، وخسارته أمام تونس 1/0.

ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم، الذي يشارك في التصفيات أيضًا.