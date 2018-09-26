اتحاد الكرة المصري ينفي إيقاف خافيير أجيري.. وخطاب جديد من وكيل محمد صلاح

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الأنباء التي ترددت عن اتخاذ نظيره الدولي “فيفا” قرارًا بإيقاف مدرب الفراعنة، المكسيكي خافيير أجيري.

المدرب المكسيكي متهم بالتلاعب في نتائج المباريات عندما كان مديرًا فنيًا لأحد الأندية الإسبانية.

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية، إن الجبلاية لم يتلق أي خطاب يفيد توقيع عقوبة الإيقاف على المدرب.

وتابع: “لم يتحدث أحد مع رئيس الاتحاد في هذا الشأن، أما أجيري فهو متواجد في إنجلترا لحضور مباراة ليفربول وتشيلسي لمتابعة محمد صلاح”.

ومن جانب آخر، كشف مجاهد عن تلقي اتحاد الكرة خطابًا جديدًا من رامي عباس وكيل محمد صلاح، يتطرق إلى حقوق الصور والإعلانات الخاصة باللاعب، مشيرًا إلى أن لغة الحوار كانت جيدة ولا توجد أي أزمات.

وتابع: “عندما اعترضنا على رامي عباس في الفترة الماضية، كان بسبب أسلوبه في الحوار، وليس المطالب التي يتقدم بها”.

يذكر أن منتخب الفراعنة سيلتقي مع سوازيلاند في مواجهتين متتاليتين يومي الـ12 والـ16 من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.