النادي الأهلي المصري يشكل لجنة رسمية لبحث فسخ التعاقد مع “صلة” و”سبورتا”

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، تشكيل لجنة تضم كلا من مستشار التسويق ومدير التسويق والمدير المالي والمشرف على الشؤون القانونية ومجموعة من المستشارين القانونيين لدراسة الموقف المالي والتسويقي والقانوني فيما يخص العقود المبرمة مع شركتي صلة الرياضية وسبورتا بعد طلبهما رسميًا فسخ التعاقد مع القلعة الحمراء.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي، إن هذه اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي عقدت عدة اجتماعات؛ لبحث الأمور من كافة جوانبها بما يحفظ حقوق النادي المالية والتسويقية والقانونية.

وأضاف: “سوف تقوم هذه اللجنة برفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة لعرض الأمر كاملا عليه لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الأهلي”.

وقرر الخطيب تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق، نائب الرئيس وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثلي الإدارات المعنية، وذلك للإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات الأهلي القادمة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل اللائق.

اللجنة المشار إليها بدأت اجتماعاتها منذ صدور قرار تشكيلها صباح الخميس الماضي بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، والمقرر إقامتها، مساء الثلاثاء، بملعب السلام.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي على قيام اللجنة بدراسة ومناقشة كل الجوانب التنظيمية الخاصة بمباراة وفاق سطيف، وسوف تتوجه صباح غدًا الأحد لمعاينة ملعب السلام لتحديد الأماكن الخاصة بمقاعد الجماهير وفقًا لفئة التذاكر، وكذلك المكان المخصص للسادة الإعلاميين وضيوف الكاف والوافدين من الشركات الراعية.

بيان من اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص الجمعية العمومية للنادي الأهلي Posted by Egyptian Olympic Committee on Saturday, September 29, 2018

إلى ذلك، أصدرت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي المصري لإقرار اللائحة الخاصة بالقلعة الحمراء، بيانًا رسميًا للرد على الأنباء التي ترددت عن وجود تزوير في النتيجة.

وقال البيان: “تناقلت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلو الجمعية العمومية للنادي الأهلي من الناخبين وأثاروا وجود شبهة تزوير للجمعية العمومية للنادي الأهلي بغرض إثارة شبهة تزوير شابت الجمعية العمومية للنادي”.

وأضاف: “اللجنة القضائية التي تولت مهمة الإشراف يقع على عاتقها إيضاح بعض الحقائق، حيث اضطلعت اللجنة القضائية بدورها بتكليف من اللجنة الأولمبية المصرية بناء على طلب النادي الأهلي، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقد بدأت عملها باجتماع مسبق مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة”.

وتابع: “وتم الاتفاق على كيفية العمل داخل لجان الاقتراع بداية من كشوف الناخبين وأوراق التصويت والصناديق المخصصة لذلك وإعداد محاضر اللجان الفرعية، واقتصر دور موظفي النادي على تسهيل عملية الاقتراع للسادة أعضاء الجمعية العمومية دون فرز الصناديق الذى يقع تحت إشراف أعضاء مديرية الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية، وتم تسليم كشوف السادة أمناء اللجان والسادة موظفى الشباب والرياضة إلى اللجنة القضائية”.

وأردف: “وقد كلفت اللجنة القضائية إدارة النادي بوضع كاميرات المراقبة داخل الحرم الانتخابي لمنع حدوث أية تجاوزات ومراقبة عملية التصويت برمتها”.

وواصل البيان: “قد حرصت اللجنة أن تتم عملية الاقتراع فى أجواء من الشفافية والنزاهة وهو ما تحقق بالفعل طيلة اليوم الانتخابي، وحيث تؤكد اللجنة القضائية أن عملية الاقتراع والتصويت كانت تتم بيسر وسهولة وبصورة منظمة بدقة متناهية وهو الأمر الذي خفف من شدة ازدحام الناخبين أمام اللجان حيث بلغ عدد اللجان 136 لجنة ، وكان الإقبال على بعض لجان الاقتراع متوسط نسبيًا وكثيفًا على بعضها الآخر خاصة المواجهة لأبواب الدخول للحرم الانتخابي”.

واستطرد: “في الساعة السابعة مساء أعلن المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية اكتمال النصاب القانوني وغلق أبواب الحرم الانتخابي وقصر الاقتراع على من بداخل الحرم فقط عقب انتهاء من بداخلة من الاقتراع بحضور 16139 صوت، ثم تم البدء في عملية فرز بطاقات الاقتراع والتي كانت تحت إشراف موظفي الشباب والرياضة وبمتابعة من اللجنة القضائية عن طريق متابعة التوقيعات الموجودة بكشوف الناخبين بأوراق الاقتراع الموجودة بالصناديق”.

واختتم: “إذ تؤكد اللجنة القضائية أن العملية الانتخابية تمت بحيدة ونزاهة لم تشوبها شائبة واحدة ولم يعكر صفوها أحد، وأن نتيجة عملية التصويت ما هي إلا انعكاس لرأي الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لم يتدخل فيها أحد ولم يؤثر فيها هوى، وأن أية ادعاءات بحدوث تلاعب أو تزوير ما هي إلا محض افتراءات يراد بها باطل، ولم ولن تسمح اللجنة القضائية بحدوث مثل تلك الادعاءات أو السكوت عنها”.