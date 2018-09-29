اللجنة الأولمبية المصرية تعلن تجميد وإيقاف مرتضى منصور في كل الألعاب

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، تجميد وتعليق جميع أنشطة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب “الاعتداء اللفظي” على قيادات اللجنة.

ويتضمن قرار التجميد، إيقاف مرتضى منصور وحرمانه من المشاركة والظهور في جميع الأنشطة، سواء مباريات أو اجتماعات في جميع البطولات سواء الأولمبية أو غير الأولمبية.

إلى جانب عدم اعتماد كافة المراسلات التي تحمل توقيع مرتضى، وعدم مشاركته أو تمثيله نادي الزمالك في كافة الجمعيات العمومية من قريب أو بعيد.

وحال مخالفة القرارات، سيتم اعتبار الزمالك خاسرًا مع توقيع عقوبات عليه، وفقًا للوائح المعمول بها في كافة الاتحادات الرياضية المختلفة.

ومن المنتظر أن تسري بنود قرار التجميد بشكل رسمي بداية من، اليوم السبت.

واتهم مرتضى منصور، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بانتحال صفة مهندس، على هامش الأزمة الأخيرة بين القلعة البيضاء واللجنة الأولمبية بسبب عدم اعتماد اللجنة، للجمعية العمومية.