ماذا ينتظر نادي الزمالك ومرتضى منصور بعد عقوبة كاف؟

أصبحت العقوبة التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حديث الأوساط الكروية الإعلامية في الساعات الماضية خاصة أنها الأولى من نوعها.

وقرر كاف منع مرتضى من حضور مباريات الزمالك في البطولات الأفريقية لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار أمريكي بسبب تطاوله على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي “كاف” وعمرو مصطفى فهمي مدير كاف.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأمور المنتظرة بعد معاقبة مرتضى منصور والزمالك من جانب الاتحاد الأفريقي:

ثورة مرتضى

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رد فعل ثائر بمجرد علمه بتسريب عقوبة كاف خلال الساعات الماضية.

وأكد مرتضى أنه سيقوم بحرق مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة أو إيجاره متوعدًا مسؤولي كاف بسبب هذه القرارات.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن مرتضى منصور سيخرج للرد على قرارات كاف بمقطع فيديو مصور وسيهاجم مسؤولي الاتحاد الأفريقي مجددًا.

فرص التظلم

يملك الزمالك فرصة للتظلم لمدة 3 أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل وفقًا للقرار الصادر عن لجنة الانضباط بالكاف.

وقال عمرو شاهين، مدير التسويق في كاف لـ”إرم نيوز”: ” الزمالك من حقه تقديم التماس أو التظلم ضد القرار بشكل رسمي خلال المهلة المحددة بثلاثة أيام”.

وأضاف: ” إذا مرت هذه الفترة لن يستطيع الزمالك تقديم أي التماس لأنه لن يتم النظر فيه”.

عقوبات مضاعفة

وأكد عمرو شاهين أن الكاف سيعاقب الزمالك بعقوبات مضاعفة حال تمسك مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرار.

وأضاف: “كاف أرسل نسخة للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية لمتابعة تنفيذ القرار وبالتالي حضور مرتضى مباريات الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية العام المقبل سيكون بشأنه اعتبار الفريق خاسرًا”.

الانسحاب

يسود اتجاه لدى نادي الزمالك بالانسحاب من البطولات الأفريقية ردًا على قرار الكاف خاصة أن القرار يشمل عدم ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وعلى رأسها حضور المباريات.

وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لـ”إرم نيوز” أنه سيتم دراسة كافة الجوانب وإعلان القرار المناسب ردًا على هذه العقوبة.

وأضاف: “الكاف عاقب رئيس الزمالك بشكل مبالغ فيه ولأول مرة في التاريخ وهو أمر غير مفهوم أو مبرر”.

التصعيد

كما قرر الاتحاد الأفريقي، تصعيد أزمة تصريحات مرتضى منصور، وقال مصدر داخل الكاف في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “كاف قرر تصعيد أزمة مرتضى إلى الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضة الدولية، خاصة أن التهديدات التي أطلقها بالأمس بمحاصرة مقر الكاف ومنع رئيسه من دخول مصر، سابقة خطيرة لم تحدث من قبل”.

وأضاف: “تم إعداد ملف كامل عن تجاوزات مرتضى منصور ضد رئيس الكاف، ومحاصرة بعض مؤيدي رئيس الزمالك لمقر الكاف صباح اليوم، وسيتم عرضها على إنفانتينو رئيس الفيفا، عندما يحضر لشرم الشيخ لحضور الجمعية العمومية للكاف، المقامة حاليًا في مصر”.

من جانب آخر، استقر مرتضى منصور، على الدعوى لعقد جمعية عمومية عاجلة في نادي الزمالك، من أجل التصويت على الانسحاب من البطولات الأفريقية، ردًا على قرار الكالف بإيقافه لمدة عام.

وقال منصور في تصريحات صحفية: “سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بعد قرار الكاف الأخير، كل الاحتمالات واردة فيما يخص الجمعية العمومية، قد نتخذ قرارًا يخص مقاطعة الاتحاد الأفريقي وبطولاته، لن أقف مكتوف اليدين أمام المحاولات الأخيرة لهدم استقرار نادي الزمالك”.

وأضاف: “الزمالك يتعرض لحرب من كل الاتجاهات من اللجنة الأولمبية والكاف أشعر وأن هناك حربًا عالمية جديدة”.

ومن جانبه، علق هاني العتال، نائب رئيس الزمالك، الممنوع من حضور اجتماعات مجلس الإدارة.

وقال العتال في تصريحات صحفية: “الأسلوب الذي يتبعه مرتضى منصور داخل الزمالك أضر بالنادي وسمعته بشكل كبير، لقد تسبب في تغريم الزمالك بمبلغ مالي كبير وهو 40 ألف دولار، وسيتم تسديدهم من خزينة النادي بالتأكيد”.

وتابع: “رئيس النادي الحالي يدخل في معارك شخصية بحثًا عن مصالحه هو فقط، قرار الاتحاد الأفريقي في رأيي هو المسمار الأول في نعش رئيس النادي الحالي”.