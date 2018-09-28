إبراهيموفيتش: محمد صلاح لا يستحق الفوز بجائزة بوشكاش (فيديو)

يرى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيش، أن فوز المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش كأفضل هدف لعام 2018.

وقال إبراهيموفيتش الذي يلعب في صفوف لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “لم يكن هذا أفضل هدف.. أعتقد أن كريستيانو رونالدو سجل هدفا جميلا”.

وتابع المهاجم المخضرم: “لا أعلم من ترشح للجائزة وأنا لست مهتما بها لأن هدفي غير موجود من بين المرشحين. لقد كان هدفي ضد لوس أنجلوس يستحق الترشح، وربما سوف نرى هدفي الـ500 هناك العام المقبل”، في إشارة إلى هدفه الرائع في شباك تورنتو إف سي.

واختير هدف النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام إيفرتون كأفضل هدف هذا العام.