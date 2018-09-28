سبب توقف مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية‎ (فيديو)

توقفت مباراة الزمالك والقادسية في كأس زايد للأندية الأبطال، “البطولة العربية”، لأكثر من 5 دقائق؛ بسبب عدم دخول وفد الزمالك الرسمي لملعب المباراة.

وقال مذيع قناة “أبوظبي” الرياضية: إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أمر بتوقف المباراة حتى دخول وفد الزمالك الرسمي إلى المقصورة الرئيسية للملعب، بقيادة إسماعيل يوسف وأمير مرتضى، بصحبة السفير المصري.

الحكم الأردني يوقف المباراة بأوامر من رئيس الاتحاد العربي حتى دخول الوفد المصري إلى مكانه لحضور المباراة#القادسية_الزمالك#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/3b326OfkuH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وحول هذا الأمر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” تفاصيل ما حدث لبعثة الفريق والسفارة، قبل انطلاق مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية.

وأكد المصدر أن أمن ملعب المباراة منع دخول الوفد المصري برئاسة إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منصور، بالإضافة إلى السفير المصري والوفد الدبلوماسي.

وأشار إلى أن فرد أمن كويتيًا اعتدى على أحد أعضاء الوفد الدبلوماسي المصري في ملعب المباراة، ما دفع السفير المصري للانفعال وأصر على المغادرة.

وتم رفع الأمر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي اتصل بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي والذي أمر بدوره بدخول الوفد، وفي حالة عدم الدخول سيتم إلغاء المباراة واعتبار الزمالك فائزًا.

ورفض السفير المصري دخول ملعب المباراة، وأصر على المغادرة والتقدم بشكوى رسمية لدى الخارجية، نظرًا للاعتداء على أحد معاونيه.

ويخوض فريق الزمالك المصري اختبارًا صعبًا خارج دياره أمام مضيفه القادسية الكويتي، مساء الجمعة، على ملعب “جابر الأحمد” الدولي، في جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية بالتعادل دون أهداف، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في المواجهة المميزة في البطولة العربية.