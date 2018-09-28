مباراة القادسية ضد الزمالك.. من يكسب الرهان غروس أم إيوان مارين؟

يخوض فريق الزمالك المصري اختبارًا صعبًا خارج دياره أمام مضيفه القادسية الكويتي، مساء الجمعة، على ملعب “جابر الأحمد” الدولي في جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية بالتعادل دون أهداف لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في المواجهة المميزة في البطولة العربية.

الموعد والمباريات الناقلة

تقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة حصريًا عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

وتجرى 3 مباريات أخرى في جولة الإياب الجمعة، الأولى بين الرمثا الأردني والنجم الساحلي التونسي، كما يلعب مولودية الجزائر ضد الرفاع البحريني، في حين يلعب أهلي طرابلس الليبي ضد الوداد المغربي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة القادسية والزمالك فإلى السطور التالية:

غروس أم إيوان؟

تبدو المباراة بمثابة صراع تكتيكي مثير بين المدرب السويسري المخضرم كريستيان غروس المدير الفني لفريق الزمالك والروماني إيوان مارين المدير الفني لفريق القادسية.

وقاد غروس الزمالك مطلع هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني بالدوري بهزيمة وحيدة وتعادلين و4 انتصارات، كما قاد إيوان القادسية بداية هذا الموسم، وفاز في مباراتين بالدوري وخسر لقاء وتعادل مرة.

وأكد غروس في حديثه قبل المباراة أن مهمة الزمالك لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل عبور عقبة القادسية، موضحًا أنه يعلم كل شيء عن الفريق الكويتي والمواجهة بمثابة كتاب مفتوح بين الفريقين.

وأشار إيوان إلى أن المباراة متكافئة بين فريقين، لديهما لاعبون مميزون، مؤكدًا أن القادسية سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على منافسه الزمالك والتأهل لدور الـ 16.

المطوع وأسلحة القادسية

يتسلح القادسية بعامل الأرض وإجادته على ملعبه، خاصة أن الحضور الجماهيري لن يكون مميزًا للفريق الكويتي لوجود جالية مصرية كبيرة في الكويت من المتوقع أن تساند الزمالك.

ويعتمد إيوان مارين على أبرز لاعبيه صاحب الخبرات بدر المطوع الذي قدّم أداءً مميزًا في مباراة الذهاب، وسيكون له دور مهم في مباراة الإياب، حسبما يرى طارق يحيى لاعب الزمالك الأسبق ومدرب بتروجيت في تصريحاته لشبكة “إرم نيوز”، مؤكدًا أن الزمالك عليه التعامل بشكل قوي في الرقابة على المطوع، وأيضًا المهاجم الأفريقي رونالدو وانغا اللاعب السريع.

ويعتمد القادسية على المدافع المخضرم مساعد ندا وسلطان العنزي ورضا هاني أبرز لاعبيه؛ من أجل عبور عقبة الزمالك.

الزمالك وخطة غروس

يعتمد الزمالك على خطة مديره الفني كريستيان غروس 4-2-3-1 التي يلعب بها في مبارياته الأخيرة.

ويعوّل غروس على حارسه محمود جنش وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمود الونش ثنائي قلب الدفاع بجانب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المميز بجانب أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر.

ويراهن غروس على ثنائي الارتكاز طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي صاحب التمريرات السحرية، وأمامها محمد إبراهيم كصانع لعب، محوري، وفي الهجوم يوسف أوباما وإبراهيم حسن والكونغولي كاسونغو كابونغو.

ويملك غروس بدائل مميزة، مثل محمود كهربا وعمر السعيد والمغربي حميد أحداد، وأكد طارق يحيى أن الزمالك عليه استغلال الفرص التي تسنح له، والتخلص من المشاكل الدفاعية التي تلاحقه.

وأضاف: “مشكلة الزمالك في المساحات في خط دفاعه وأزمات الخط الخلفي التي تجعل الوصول لمرماه سهلًا مع عدم استغلال الفرص”.

مواجهات مثيرة

من المنتظر أن تكون مباراة أهلي طرابلس ضد الوداد مثيرة بعدما تعادل الفريقان في ملعب الفريق الليبي ذهابًا بهدف لكل منهما، وبالتالي هناك فرصة لأبناء المدرب المصري إيهاب جلال في مواجهة بطل أفريقيا السابق.

ويخشى النجم الساحلي التونسي انتفاضة مضيفه الرمثا الأردني بعدما فاز عليه ذهابًا في تونس بنتيجة 3/1، كما يسعى مولودية الجزائر؛ لتخطي عقبة الرفاع بشكل نهائي بعد الفوز في البحرين بنتيجة 2/1 ذهابًا.