“كاف” يُغرم النادي الأهلي 20 ألف دولار وحرمانه من جمهوره مباراتين “مع إيقاف التنفيذ” (صور)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرارًا رسميًا بحرمان النادي الأهلي من جمهوره مباراتين (مع إيقاف التنفيذ)، بحيث يتم تنفيذ العقوبة إن تكرر هتاف الجمهور الجماعي العدائي في أي مباراة فيما تبقى من عام ٢٠١٨.

وونشر الإعلامي المصري هاني حتحوت بيانات لجنة الانضباط بالكاف، والتي أصدرت قرارًا بأن العقوبة ستكون حتى نهاية عام ٢٠١٨ في أي مباراة للأهلي على ملعبه، في حال تخطيه لوفاق سطيف وصعوده لنهائي دوري الأبطال، وفي حال لعب كأس السوبر.

١- الكاف أصدر قرارا رسميا بحرمان الأهلي من جمهوره مباراتين (مع إيقاف التنفيذ)، بحيث يتم تنفيذ العقوبة إن تكرر هتاف الجمهور الجماعي العدائي في أي مباراة فيما تبقى من عام ٢٠١٨. لنهاية عام ٢٠١٨ الأهلي عنده على ملعبه نصف نهائي، ونهائي دوري الأبطال (محتمل) ، والسوبر (محتمل) .. يتبع — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

قرار (الحملة التوعوية) ده أتوقع أنه هيتم تنفيذه بمعرفة مجلس الإدارة ببيان رسمي قبل المباراة + أن يقوم قائد الفريق بدعوة الجمهور من خلال مكبر صوت داخل الاستاد قبل المباراة (بالالتزام بالتشجيع المثالي والمنضبط للفريق فقط) — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وسيخوض مباراته المقبلة أمام وفاق سطيف بحضور جمهوره بشكل طبيعي، لكن إن تكررت هتافات الجمهور العدائية، سيُحرم الأهلي من الجمهور في مباراتين تاليتين.

كما قرر “كاف” تغريم الأهلي 20 ألف دولار وستكون غرامة فورية يدفعها النادي الأحمر.

وفي عقوبة تصدر لأول مرة، سيكون الأهلي – بحسب القرار الرسمي – مجبرا على عمل “حملة توعوية” لجمهوره قبل مباراة نصف النهائي (الثلاثاء المقبل) لحثهم على عدم سباب أي فرد أو هيئة.

باقي العقوبة، هي ٢٠ ألف دولار غرامة فورية على الأهلي.. وفي عقوبة تصدر لأول مرة.. سيكون الأهلي – بحسب القرار الرسمي – مجبرا على عمل “حملة توعوية” لجمهوره قبل مباراة نصف النهائي (الثلاثاء المقبل) لحثهم على عدم سباب أي فرد أو هيئة.. يتبع — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وسيتم تنفيذ القرار بمعرفة مجلس الإدارة ببيان رسمي قبل المباراة، بالإضافة إلى أن يقوم قائد الفريق بدعوة الجمهور من خلال مكبر صوت داخل الاستاد قبل المباراة (بالالتزام بالتشجيع المثالي والمنضبط للفريق فقط).

قرار (الحملة التوعوية) ده أتوقع أنه هيتم تنفيذه بمعرفة مجلس الإدارة ببيان رسمي قبل المباراة + أن يقوم قائد الفريق بدعوة الجمهور من خلال مكبر صوت داخل الاستاد قبل المباراة (بالالتزام بالتشجيع المثالي والمنضبط للفريق فقط) — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

في نفس السياق قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي، أنه لا يؤيد السباب من جانب جماهير الأهلي لأي شخص، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى تعرضهم لاستفزازات من جانب البعض.

وقال القيعي في تصريحاته تليفزيونية: “لا نؤيد سباب جماهير الأهلي لأي شخص، ونطالبهم دائما بدعم الفريق ومساندته طوال المباراة”.

وأضاف: “ما فعلوه في المباراة الماضية كان انعكاس لاستفزازات تعرضوا لها من جانب البعض، أنا على ثقة من أن جمهور الأهلي سيتوجه إلى المباراة المقبلة أمام وفاق سطيف وسيشجع الأهلي فقط بدون تجاوز في أي شخص، وعلى من يحاول اشعال النيران في الوقت الحالي أن يعلم بأنه أول من سيحترق بها

ويلعب الأهلي أمام وفاق سطيف الثلاثاء القادم على استاد السلم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.