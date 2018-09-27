أهداف مباراة الإسماعيلي والكويت.. ركلات الترجيح تحسم المواجهة للإسماعيلي

تقدم الكويت الكويتي بهدف نظيف في شباك الإسماعيلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، “البطولة العربية”.

وأحرز اللاعب جمعة سعيد، مهاجم الكويت الكويتي، الهدف في الدقيقة 22 من انفراد بمرمى الحضري.

من مدينة #الكويت:

شاهد الهدف الاول لفريق #الكويت سجله اللاعب جمعة سعيد عند الدقيقة 22 ..#الكويت_الكويتي 1#الاسماعيلي_المصري 0

في إياب الدور 32 .. #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/8SEI5pDf8j — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وجاءت الدقيقة 70 لينجح الكويت في إضافة الهدف الثاني عن طريق فهد الهاجري، لتتوالي على إثرها الفرص الضائعة من الجانبين، وينتهي الوقت الأصلي بفوز أصحاب الضيافة.

وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها الاسماعيلي لصالحه بنتيجة 4-2 لينتزع بطاقة التأهل لثمن النهائي.

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين شوطي لقاء الكويت الكويتي والإسماعيلي، حيث قال مراسل قناة “أبوظبي” الرياضية: “نشبت اشتباكات قوية مع نهاية الشوط الأول بين الكويت والإسماعيلي، وصلت للضرب بالأيدي بين الجهاز الفني للإسماعيلي والجهاز الفني للكويت الكويتي”.

وأضاف: “وقعت اشتباكات مع حكم المباراة، الأمور تطورت بين الجهازين، والاشتباكات بالأيدي ضد سعفان الصغير وعمرو فهيم”.

وانتصر الإسماعيلي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء الذهاب، وتقدم الكويت في الشوط الأول بهدف نظيف.