أسباب فنية تمنع إذاعة مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي في البطولة العربية (صورة)

أعلنت شبكة قنوات “أبوظبي” الرياضية عدم نقل مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي في كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” لأسباب فنية.

وأصدرت مجموعة قنوات “أبوظبي” بيانًا مقتضبًا قالت فيه إن هناك أسبابًا فنية تتعلق بالشركة الناقلة للمباراة، والمتعاقدة مع الاتحاد العربي، تمنعها من بث اللقاء.

وأشارت إلى أنها لا تتحمل مسؤولية عدم إذاعة المباراة مطلقًا.

تنويه:

لأسباب فنية تتعلق بالشركة المتعهدة بالنقل التلفزيوني للاتحاد العربي لكرة القدم لن يتم نقل مباراة الكويت الكويتي والإسماعيلي المصري.. وقنوات #أبوظبي_الرياضية لا تتحمل مسؤولية عدم نقل المباراة#الكويت_الاسماعيلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ويدخل الإسماعيلي مباراة الكويت منتشيًا بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، لكنه يعاني من حالة عدم استقرار بعد إقالة المدرب الجزائري “خير الدين مضوي” لسوء النتائج بعد أن حقق فوزين فقط في ثماني مباريات بالدوري.

ويقود الفريق مؤقتًا المدرب محمد محسن أبو جريشة الذي يركز على رفع الروح المعنوية للاعبين، وسيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه اليوم الخميس.