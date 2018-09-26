اختبارات صعبة لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي خارج الأرض في البطولة العربية

سيخوض الثلاثي المصري: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، اختبارات صعبة خارج الأرض على أمل الوصول لدور الـ 16 في كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.

ويحل الأهلي، المنتشي بتأهله للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا، ضيفًا على النجمة اللبناني في إياب دور الـ 32 غدًا الخميس بعد التعادل في مصر دون أهداف.

وبنفس النتيجة تعادل الزمالك على أرضه مع القادسية قبل أن يزور الكويت برفقة الإسماعيلي الوحيد الذي فاز في الذهاب على ملعبه 2-صفر على الكويت.

وينظر باتريس كارتيرون مدرب الأهلي إلى كأس العرب ذات المكافآت المالية السخية كأحد أهداف الموسم، وقال لموقع ناديه على الإنترنت:”الأهلي يلعب دائمًا على الفوز في كل البطولات والفوز على النجمة والمضي قدمًا في البطولة العربية هدف إستراتيجي لنا”.

وأبدى ثقته بقدرة اللاعبين على الفصل بين البطولات والتركيز في كل مباراة بشكل منفصل رغم أنه لا ينكر مخاوفه من الإجهاد لذا خفف الحمل التدريبي عند الوصول إلى بيروت.

وتعافى صانع اللعب وليد سليمان، الذي تألق في الفوز 4-صفر على هورويا الغيني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بتسجيل هدف وصناعة هدفين، من إصابة بالفم، لكن قائمة الغائبين تشمل: سعد سمير، ومحمد (ميدو) جابر، ومروان محسن، وباسم علي، وناصر ماهر، سواء للإصابة أو لأسباب فنية.

ويكفي الأهلي التعادل بنتيجة إيجابية، وكذلك غريمه الزمالك الذي سيكون مدربه كريستيان غروس تحت ضغط شديد إذا لم يحقق التأهل في الكويت بعد غدٍ الجمعة.

ورغم تصدّر الدوري المصري الممتاز يسود شعور بعدم الرضا في الزمالك بعد التعادل مع سموحة، والفوز على “المقاولون العرب” في الوقت القاتل.

وقال أمير عزمي مساعد السويسري غروس لموقع النادي على الإنترنت:”طوينا صفحة الدوري المحلي، ونفكر فقط بمواجهة القادسية، ونناشد جماهيرنا في الكويت دعم الفريق في المدرجات”.

وتبدو مهمة الإسماعيلي أكثر سهولة بعد الفوز 2-صفر ذهابًا على الكويت، لكنه يعاني من حالة عدم استقرار بعد إقالة المدرب الجزائري خير الدين مضوي لسوء النتائج بعد أن حقق فوزين فقط في ثماني مباريات بالدوري.

ويقود الفريق مؤقتًا المدرب محمد محسن أبو جريشة الذي يركز على رفع الروح المعنوية للاعبين، وسيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه غدًا الخميس معتمدًا على الهجمات المرتدة.