ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاولون العرب (صورة)

ارتقى فريق الزمالك، إلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه المقاولون العرب بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي الزمالك، محمود علاء من ضربة جزاء ويوسف أوباما في الدقيقتين 6 و85 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف المقاولون العرب الوحيد عن طريق إسلام فؤاد في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الزمالك لقمة الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي الجولة نفسها تغلب حرس الحدود على ضيفه النجوم بهدف دون رد، أحرزه النيجيري موسيس إيدو في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد النجوم عند 6 نقاط في المركز السادس عشر بفارق الأهداف عن حرس الحدود الذي ارتقى للمركز السابع عشر.

وفيما يلي ترتيب جدول الدوري المصري كاملًا: