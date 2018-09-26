نادي الزمالك يكشف موقف حمدي النقاز من عرض الترجي.. وحقيقة رحيل “كاسونغو”

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقف ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، الدولي التونسي حمدي النقاز، من الرحيل إلى صفوف الترجي بعد دخول الأخير في مفاوضات معه لضمه في يناير المقبل.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالنادي في تصريحات تلفزيونية بفضائية “بيراميدز”: “تلقيت اتصالات من بعض أصدقائي في نادي الترجي وأبدوا رغبتهم في تعاقد ناديهم مع النقاز في الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأضاف: “بدوري تواصلت مع اللاعب وأخبرته بالعرض، إلا أنه رفض من حيث المبدأ، كونه لاعب سابق في صفوف النجم الساحلي الغريم التقليدي للترجي في تونس”.

كما تطرق أمير للحديث عن الأنباء التي ترددت بشأن وصول عروض احتراف لكابونغو كاسونغو مهاجم الفريق، مشيرًا إلى أن ما يقال غير صحيح واللاعب مستمر خلال الموسم الجاري.

وتابع: “لم نتلق أي عروض لرحيل كاسونغو، وهو لم يطلب الرحيل عن الفريق من الأساس”.

وأردف: “أما معروف يوسف فقد تم التجديد له مدة 3 سنوات، وأقنعناه بالتنازل عن مستحقاته هذا الموسم مقابل إعارته للشرطة العراقي دون مقابل”.

واختتم: “الرباعي محمد عنتر وعبدالله جمعة وعمر السعيد وحميد أحداد يجتهدون في التدريبات، وغروس مقتنع جدًا بإمكاناتهم، وسيعتمد عليهم خلال المرحلة المقبلة”.

يذكر أن الزمالك يواجه القادسية الكويتي، على استاد جابر الدولي، الجمعة المقبل ضمن منافسات الإياب من دور الـ32 للبطولة العربية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب “بتروسبورت” بالقاهرة.