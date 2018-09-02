رسميًا.. فشل مفاوضات انضمام معروف يوسف لاعب نادي الزمالك للشرطة العراقي

فشلت مفاوضات انتقال النيجيري معروف يوسف لاعب نادي الزمالك إلى فريق الشرطة العراقي، بسبب الاختلاف على القيمة المالية بين الناديين.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن الأزمة تكمن في أن الفريق العراقي عرض ضم اللاعب مقابل 250 ألف دولار يحصل منها معروف على 125 ألف دولار، والباقي لنادي الزمالك.

ورفض معروف هذا العرض وأصر على أن يحصل على المبلغ كاملًا لنفسه، وأن يكون هناك اتفاق آخر بين الزمالك والشرطة.

وكان الزمالك قد وضع معروف يوسف على قائمة الانتظار بسبب وجود 4 لاعبين أفارقة في الفريق، وهم فرجاني ساسي وحمدي النقاز من تونس، والمغربي حميد أحداد والكونغولي كابونغو كاسونغو.