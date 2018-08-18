الباطن السعودي يضم معروف يوسف من نادي الزمالك المصري

انتقل معروف يوسف لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري، إلى صفوف الباطن السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 75 ألف دولار.

ووافق مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إعارة معروف يوسف لنادي الباطن مقابل ٧٥ ألف دولار، بعدما قام اللاعب بتجديد عقده لمدة ٤ مواسم قادمة.

وكان نادي الفتح السعودي قد دخل في مفاوضات لضم معروف لكنه تراجع عن إتمام الصفقة بسبب مغالاة الزمالك، وضم الغيني خليل بانغورا بدلًا منه.

يذكر أن الزمالك وافق على رحيل معروف، بعد اكتمال الرباعي الأجنبي في صفوف الفريق، وهم التونسي حمدي النقاز ومواطنه فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد بجانب كابونغو كاسونغو.