رسميًا.. نادي الزمالك ينسحب من الدوري المصري

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الانسحاب رسميًا من بطولة الدوري العام المصري موسم 2018/2019؛ بسبب ما أسماه المؤامرة ضد النادي من أجل إسقاطه.

وأعلن مرتضى في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، الانسحاب رسميًا من مسابقة الدوري، وتجميد النشاط الرياضي في النادي إلى أن يعرف جريمة مجلس الإدارة، على حد قوله.

وقال في المؤتمر الصحفي: “الزمالك لن يستكمل مسابقة الدوري العام، وسيتم تجميد النشاط الرياضي بالكامل في النادي، حتى توضح لنا الدولة، ما الجريمة التي ارتكبها مجلس إدارة النادي”.

وأضاف: “أحترم النيابة العامة والقضاء المصري إلى أبعد الحدود، النيابة العامة اتهمت رحاب أبورجيلة ووجهت له تهمة الإضرار بأموال ممدوح عباس وهذا أمر غريب، يفترض أن يكون الاتهام بالإضرار بأموال الدولة إن وجد وليس ممدوح عباس.. عباس ليس الدولة!”.

وتابع مرتضى: “اليوم كنت أنوي إسماع الجميع مكالمة بين أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق مع عبد الناصر زيدان، ويتفقون على أشياء تضر نادي الزمالك، ولكن احترامًا للدولة لن أقوم بإذاعة ذلك”.

اختتم: “هم لا يريدون أحمد جلال ولا رحاب أبورجيلة، هم يريدوني أنا ولكن أنا معي الله والملايين من بعده.. بحذرك ومن أجل الدولة لن أحكي التفاصيل، الزمالك هرم وأنا أسد.. لا في هرم بيقع ولا أسد بيقع”.

وردّ مرتضى منصور رئيس الزمالك على الاتهامات التي وجهت لمجلس إدارة النادي، حول التربح من تغيير العملة، خارج الإطار القانوني المتعارف عليه في مصر، خاصة بعد التحقيق مع بعض أعضاء المجلس أمام النيابة.

وقال منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده في النادي ظهر اليوم: “مجلس الزمالك لم يتربح خلال فترة توليه مهمة إدارة النادي، لم نقم بتغيير العملة، بالعكس وفرنا العديد من الملايين للنادي”.

وأضاف مرتضى: ” مجلس الزمالك لم يهدر المال العام، عكس ما قام به ممدوح عباس الذي أهدر ما يقرب من مليار جنيه، أريد من الحكومة أن تحاسبني وتعيد لي الأموال، التي قام تركي آل الشيخ بإهدائها لي، وأنا قمت بتحويلها لخزينة النادي، لإنهاء صفقة فرجاني ساسي وكريستيان غروس وحمدي النقاز”.

وتابع: “تسلمنا الزمالك وهو مديون وبه 600 جنيه فقط، ونجحنا خلال الـ4 سنوات في وصول خزينة النادي إلى 230 مليون جنيه، ومجلس الإدارة أشرف من أي أحد ولم يسرق أراضي الدولة”.

وأردف مرتضى: “أقوم ببيع اللاعب الذي يساوي 100 ألف دولار بـ4 ملايين دولار، لأن الأندية تقوم بشراء اللاعب من مرتضى منصور، وليس بسبب قيمة اللاعب مع احترامي لجميع الأسماء”.

وأضاف: “النادي يتعرض لمؤامرة من قبل ممدوح عباس، الحسابات محجوز عليها فكيف أشتري لاعبين ومن أين أعطي العمال والموظفين المرتبات، كيف أحصل على البطولات؟”.

وتابع: “ممدوح عباس لم يفعل أي شيء داخل نادي الزمالك، خلال فترة تولي رئاسة النادي، هل فعل إنشاءات؟ هل قام ببناء أي شيء في النادي؟ أين الـ42 مليون جنيه التي يقول إنه صرفها على النادي”.

وعن أزمة هاني زادة قال: “قرار مجلس إدارة النادي بفتح حساب باسم هاني زادة عضو المجلس، تم اتخاذه لتيسير الأمور داخل النادي، واتخذنا القرار في اجتماع مجلس الإدارة، وتم إدراج القرار في محضر رسمي”.

وأضاف مرتضى: “قمنا بعد ذلك بإرسال المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة، ولم تعترض على أي شيء والقانون يسمح للجهة الإدارية بالرد خلال 15 يومًا، بعد ذلك لا يحق لأي جهة بأن تحاسبني”.