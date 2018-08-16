كابونغو كاسونغو يقود نادي الزمالك للفوز الثاني في الدوري المصري (فيديو)

سجل المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو هدفًا مبكرًا بالكتف، ليقود ناديه الزمالك للفوز 1/0 على منافسه مصر للمقاصة، في الجولة الثالثة من الدوري المصري للموسم 2018/2019.
وحقق الزمالك أول فوز له على المقاصة منذ 2016، وذلك بعد أن خسر أمامه 4 مرات.
وحوّل كاسونغو ضربة ركنية بكتفه إلى المرمى لتمر من فوق الحارس أحمد عادل عبدالمنعم.
ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 7 نقاط من 3 مباريات، ليتصدر جدول الترتيب مؤقتًا، إذ يتفوق بفارق الأهداف عن سموحة والإنتاج الحربي وبيراميدز، في حين توقف رصيد مصر للمقاصة عند 3 نقاط
وطرد حكم المباراة المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب مصر للمقاصة؛ للاعتداء بدون كرة على بهاء مجدي مدافع الزمالك.
الهدف الأول للزمالك في شباك مصر للمقاصة كابونجو كاسونجو pic.twitter.com/M4Y3zbnQYy
— Zamalek Zone (@zamalek_zone) ١٦ أغسطس ٢٠١٨