هل يتراجع تركي آل الشيخ عن قرار سحب استثماراته في مصر؟.. المشرف على بيراميدز يجيب

شدد أحمد حسن المشرف على فريق بيراميدز، أن انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر، قد يكون أو لا يكون، مشيرًا إلى أن القرار ما زال محل نقاش على طاولة الإدارة.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “انسحاب تركي آل الشيخ قد يكون أو قد لا يكون، الاستمرار في مصر، أمر وارد بقوة رغم تفكيره في الانسحاب، هو قادر على الدفاع عن نفسه بشكل قوي، وسبق أن اتهم أشخاصًا بأمور ولم يردوا عليه”.

وأشار: “ما حدث من جمهور الأهلي كان جزءًا من أسباب تفكير تركي آل الشيخ في سحب استثماره من الكرة المصرية، لكن هذه ليست المشكلة لكن إشادة مجلس إدارة الأهلي كانت أمر ًاصعبًا”.

وأكمل: “رد فعل مجلس إدارة الأهلي يعني شيئين إما أنك مؤيد أو أنك دعمت ذلك التصرف لدي بعض المعلومات، ولكنها غير مؤكدة بأن بعض الأشخاص اجتمعوا مع الجماهير”.

وشدد: “هتاف الجماهير وسبابهم ليس سلوكًا فرديًا هذا شيء ما تم تحضيره مسبقا”.

وتابع: “نحن نتعرض لحملة ممنهجة كبيرة، أنا أكثر من شارك مع منتخب مصر في تاريخه وهذا يعني أنني أعرف ما معنى الشرف والمهنية، طوال فترتي في الملعب لم أكن أبيع أي شيء كما يرددون”.

وأضاف: “أنا أعمل في بيراميدز لأنهم جلبوني لقيمتي ولشخصي وحتى لو من أجل الأموال فأنا أمتهن مهنة شريفة ومن أجل عملي أحصل على راتبي وهذا حلال وحق مشروع”.

وأردف: “لقد جعلتك تشاهد فيديو لرموز الأهلي وهم يشيدون بتركي آل الشيخ هل كان الرجل جيد ًا وقتها والآن لا؟ متى أخطأ الرجل في كيان الأهلي”؟.

وشدد: “أزمة تركي مع الأهلي لا دخل لي بها فهم عليهم حلها سويًا”.

وأوضح: “لماذا نريد تدمير الأهلي كما يقال؟ الأهلي يسير بشكل جيد محليًا وقاريًا ونحن نسانده في البطولة الأفريقية”.

وبسؤاله عن ما يتردد بأنهم يريدون تدمير الكرة المصرية، أجاب: “هل حينما جلب تركي صلاح محسن بـ40 مليون جنيه للأهلي هل كان تدميرًا للكرة أم كان احترافًا وقتها”؟.