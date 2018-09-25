رئيس بيراميدز يعلق على انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر

أصدر حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا؛ للدفاع عن المستشار تركي آل الشيخ، أحد المستثمرين بالنادي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكان آل الشيخ قد أعلن في تصريحات مفاجئة له، الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر؛ بسبب الحرب التي يشنها البعض عليه، مشيرًا إلى نيته توفير عقود احتراف للاعبي بيراميدز.

وقال البدري في بيانه: “تركي عاشق ومحب لمصر، لأقصى درجة، وكل ما يفعله هنا نابع من عشقه للوطن المصري، وفكره من أجل النهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، والوصول بها إلى مصاف الدول العالمية”.

ورفض التعليق على الأحداث الأخيرة لحين اجتماعه مع المستشار آل الشيخ، مؤكدًا قناعته بضرورة الاستمرار والحفاظ على هذا المشروع الناجح في الدوري.

وتابع: “يُحسب للمستشار تركي قدرته الكبيرة على العمل تحت الضغوط، وأفكاره التي أتت بثمارها بشكل كبير على الكرة المصرية حتى الآن”.

وأضاف: “عملت طويلًا في المجالين الفني والإداري، ولم أرَ في مثابرة وجهد معالي المستشار في العمل، وقدرته الكبيرة على تكوين منظومة رياضية متكاملة في أيام قليلة، من جهاز فني إلى إداري إلى لاعبين”.

وأشار: “البعض حاول عرقلة مسيرة الاستثمار في بدايتها من خلال الهجوم على الفكرة، وعندما تحولت إلى واقع وبدأنا مرحلة جني الثمار، لا يزال بعض ضعاف النفوس يحاولون إيقاف هذه المسيرة الناجحة”.

وأردف: “ما تم بذله من مجهود وتعب وأسلوب منظم واحترافي من قبل المستشار تركي آل الشيخ، من حيث القدرات التي يتمتع بها ساعدت في تكوين الفريق بهذا الشكل القوي، والذي يستحق الاحترام والتقدير والدعم من الجميع، في ظل وجود فريق العمل، بالإضافة لنا كقدرات مثل أحمد حسن وهادي خشبة وأحمد أيوب وغيرهم من الكفاءات الفنية والإدارية بالنادي”.

وشدد حسام البدري: “لن أسمح لأي من المغرضين أو غير الواعين بإيقاف مسيرة هذا العمل الناجح، والذي يعود بالإضافة والنفع على مصر، أطالب جموع المسؤولين والجماهير المحترمة التي تقدر دور الاستثمار في مجال الرياضة بمواجهة تلك الحملات المغرضة، التي لا تهدف للنيل من المستشار تركي آل الشيخ، بل الإضرار بالاقتصاد الرياضي في مصرنا الحبيبة”.

وأوضح أنه على يقين بأن المستشار تركي يهدف من تجربته تلك خدمة الكرة المصرية ولا يتوانى في دعمها، متابعًا: “يدعم أنديتنا دون تفرقة وليس نادي بيراميدز فقط، وبعض المغرضين الذين يهاجمونه لمصالح شخصية ليس إلا قلة يجب أن تختفي من المشهد الرياضي للأبد، هؤلاء المغرضون الذين سعوا من البداية لعرقلة هذا الاستثمار لن ينجحوا في هدفهم حتمًا”.

واستطرد: “جماهير الكرة في مصر تعلم جيدًا السبب الحقيقي وراء هجوم القلة على الوزير، ونجح المستشار تركي آل الشيخ خلال أشهر قليلة في وضع منظومة بيراميدز ناديًا وقناة فضائية في المقدمة، بفضل إيمانه القوي بالعمل الاحترافي ورغبته في خدمة الكرة المصرية والعربية، بتقديم نموذج احترافي، كمنتج مصري وعربي قادر على المنافسة”.

واختتم: “الأموال التي ضخها لعبت دورًا في إعلاء القيمة التسويقية للدوري المصري، وانعكست بالتالي على جميع العاملين بمنظومة الكرة المصرية بالإيجاب”.