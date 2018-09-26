مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب.. ويهدده: ستسمع ما لا يرضيك وتركي آل الشيخ “كاسر عينك” (فيديو)

وجَّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهديدًا صريحًا لمحمود الخطيب، نظيره في الأهلي المصري، بتحريض الجماهير على توجيه السباب له في مباراة فريقه المقبلة، إذا لم يقدم اعتذارًا عن ما بدر من جمهور الأحمر أمام حوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات مصورة له: “إن لم تقدم الاعتذار فستسمع في المباراة المقبلة ما لا يرضيك، تركي آل الشيخ سبب نجاحك في رئاسة الأهلي، هو كاسر عينك ولا تستطيع الرد عليه”.

وأضاف: “لقد نجحت بالتزوير في الانتخابات، هل يعقل أن يستقبل مقر الجزيرة أكثر من 40 ألف عضو جمعية عمومية؟”.

وتابع: “الخطيب يعاند بسبب أزمة مباراة السوبر المصري السعودي، عندما قررنا خوض المباراتين تدخل الأهلي لكي يخوض المباراة أمام الهلال بشرط تأجيل مبارياته في 3 مسابقات، محلية وأفريقية وعربية، هذا تهريج!!”.

وأردف: “توجيه السباب لي وللزمالك وتركي آل الشيخ من جمهور الأهلي، أمر سهل، أستطيع فعل الأمر نفسه في مبارياتنا، ولكن هذا عيب!! كان عليه أن يتدخل، أين دورك كرئيس ناد ودور وزير الرياضة؟”.

وتابع: “الخطيب تواصل مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير في مباراة حوريا، وتم الاتفاق مع بلطجية للتواجد والقيام بسبي وسب الزمالك وتركي آل الشيخ ولسنا أطرافًا بالمباراة”.

وواصل منصور توجيه الإهانات للخطيب عبر الفيديو، متطرقًا إلى أمور شخصية وسياسية، واتهامه بالوقوف ضد الاستثمار الرياضي في مصر بتطفيشه لتركي آل الشيخ.

وأردف: “لو كنت مكان آل الشيخ لرحلت عن مصر، مجلس الأهلي حصل على أموال منه ثم جاء بأشخاص لكي تسبه في المدرجات”.

واختتم: “لكنني أترجاه أن يبقى، نحن نحبه ونحب السعودية، عليه عدم الالتفات للصغار واستكمال مشواره وضخ الاستثمارات في مصر”.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن، يوم الثلاثاء، انسحابه من الاستثمار في مصر، وعرض فيلته للبيع وتوفير عقود للاعبي بيراميدز بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة.