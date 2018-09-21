مرتضى منصور يفتح النار على “الخطيب”: “معاك دبلوم” ورجّع أموال تركي آل الشيخ (فيديو)

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب، نظيره في الأهلي، بسبب مساندة الأخير للجنة الأولمبية المصرية، فضلًا عن خلاف “بيبو” مع تركي آل شيخ أبرز مستثمري بيراميدز ورئيس هيئة الرياضة السعودية.

وقال مرتضى خلال تصريحات مصورة:”محمود الخطيب وهشام حطب يهرّجان، وأعددت لائحة الزمالك خلال ربع ساعة، ولم أعتمد على لجنة مركزية كي تعمل لائحة”.

وأضاف:”أعذر محمود الخطيب، لأنه دبلوم صناعي ودخل في معهد، وكل لاعبي الكرة بتدخل المعهد، وأعتبر الخطيب معه دبلوم وده مش عيب، ونفسي محمود الخطيب يرجّع فلوس تركي آل الشيخ بعدما وصف إدارة الأهلي بالعصابة”.

وأحال منصور المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد السباحة، وعضو اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد الدولي للسباحة، ويحيى دعبس عضو اللجنة الأولمبية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالقلعة البيضاء، بوصفهما عضوي جمعية عمومية في النادي.

وأكد مرتضى أنه يفكر في الاستقالة بشكل يومي من رئاسة القلعة البيضاء، إلا أن لديه رغبة في تحقيق حلم استاد النادي بفرع السادس من أكتوبر قبل رحيله عن قلعة ميت عقبة.

وأضاف:”أطالب حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المفوضة من اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم الحركة الأولمبية في مصر، بالابتعاد عن أزمتي مع اللجنة”.

كما شدد على أن الجمعية العمومية الأخيرة للزمالك التي تدور حولها أزمة كل إجراءاتها سليمة، وفقًا لما قاله.

من جانب آخر أخطر السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، أمير مرتضى المشرف على الكرة بشكل رسمي، رفضه استقدام خالد جلال في منصب المدرب العام في الفريق.

وقال المدير الفني للمشرف على الكرة إنه لن يقبل الأمر، وطلب منه إخطار والده رئيس النادي برفضه لقرار ضم مدرب مصري جديد للجهاز الفني.