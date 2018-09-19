نادي الزمالك يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع كريستيان غروس

كشف نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تفاصل جلسة رئيس النادي مع السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق، عقب تعادل الأمس أمام سموحة في بطولة الدوري العام.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: “عقد مرتضى منصور، جلسة مع غروس، وطرح عليه إجراء تعديل في الجهاز المساعد له بالإضافة أو الحذف، ولكن السويسري أكد أنه يكتفي بوجود أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في جهازه المعاون”.

وأضاف: “لم تشهد الجلسة طرح أسماء لاعبين بعينهم على جروس للمشاركة في المباريات، الحديث مع غروس بعيد تمامًا عن الأمور المتعلقة بالملعب، ولم يبد المدرب اعتراضه على ملاحظات رئيس النادي أو الانتقادات من جانب الإدارة له على بعض الأمور الفنية”.

واختتم: “الزمالك كان أقرب للفوز على سموحة، وهدف الفريق السكندري كان خطأ من تمركز المدافعين، الفريق ما زال في منطقة المنافسة”.