مباراة الأهلي والنجمة.. خبر سار للفريق الأحمر قبل مواجهة البطولة العربية

قال النادي الأهلي المصري، إن صانع اللعب وليد سليمان، بات مستعدًا لمواجهة النجمة اللبناني في إياب دور 32 بكأس العرب للأندية الأبطال، بعد غد الخميس، بعد التعافي من إصابة بالفم.

وقاد سليمان الأهلي إلى التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين خلال الفوز 4-1 على حوريا الغيني يوم السبت الماضي، وكان متأثرًا بجرح في الفم خلال اللعب.

لكن الأهلي، الذي تعادل على أرضه بدون أهداف مع النجمة في لقاء الذهاب، قال عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن سليمان انتظم في مران الفريق اليوم في صيدا.

واكتفى سليمان بتدريبات خفيفة، أمس الإثنين، بسبب الإصابة، لكن من المتوقع مشاركته في لقاء الخميس.