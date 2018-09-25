النادي الأهلي المصري يعلق على “سباب الجماهير” لتركي آل الشيخ

علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على تجاوزات جماهير النادي خلال مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تسببت في سحب تركي آل الشيخ استثماراته الرياضية في مصر.

ونفى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات إذاعية سماعه أي سباب من الجماهير خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه كان خارج البلاد وتابع المباراة عبر الإنترنت.

وأضاف: “مجلس إدارة الأهلي تعرض للسباب أكثر من مرة في مناسبات مختلفة دون أن يرد”، مطالبًا الجماهير باتباع سياسة المجلس وعدم الرد على أي إساءات.

وتابع: “لائحة النادي هدفها الحفاظ على الجماهير”، موجهًا رسالة للجمهور بضرورة الالتزام بالضوابط لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق فكرة رابطة المشجعين.

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي: “لا نقبل الإساءة لأي شخص، وأطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء تلك الأقاويل”.

وسبت جماهير الأهلي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، ومالك نادي بيراميدز ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال مباراة القلعة الحمراء أمام حوريا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي فاز بها الأهلي بأربعة أهداف دون رد ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا وصف فيه سلوك الجماهير خلال المباراة بالحضاري المتوافق مع مبادئ النادي دون التطرق للتجاوزات التي حدثت.

ورد النادي الأهلي، على الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى إدارة النادي، بالاجتماع مع قيادات جماهير القلعة الحمراء؛ من أجل سب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، خلال لقاء حوريا كوناكري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد اتهم محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، بالجلوس مع بعض المأجورين قبل مباراة الأهلي وحوريا كوناكري؛ من أجل تحريضهم والاتفاق معهم على توجيه الشتائم خلال تواجدهم في مدرجات ملعب ستاد السلام.

ورد مرجان في تصريحات إذاعية قائلًا: “ما قاله مرتضى منصور رئيس الزمالك غير مقبول بالمرة، الناس غير قادرة على استيعاب وفهم علاقة الجمهور بإدارات الأندية، النادي الأهلي كان يحتوي جمهوره في أشد الفترات تسيبًا في مصر عام 2011، نحن نحاول دائمًا أن نضع جماهيرنا على الطريق الصحيح”.

وأضاف: “الذي يقوم بالهتاف في المدرجات هو أخوك أو والدك ويعبر عما يشعر به، ولا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك، أو يجلس معه على المقاهي ليحرضه على قول أشياء هو يرفضها، نحن نعاني هذه الفترة، وتعلمنا في الأهلي الصمت والعمل فقط، ولكننا سنرد في الوقت المناسب، ونعلم جيدًا موعد الرد، واللي على راسه بطحة يحسس عليها”.

وتابع مرجان: “نحن نعاني مع الجهات الأمنية على إقامة المباريات بالقاهرة، ويخرج رجل دون المستوى يشكك بنا، البعض يحاول تزييف الحقائق والتاريخ، ونحن أصبحنا في وقت لا يصح به السكوت أكثر من ذلك”.

ومن جانبه، قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات إذاعية: “مندهش من الزج بأسماء أعضاء مجلس الإدارة في أزمة الجماهير، لا يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة ينزل للمستوى ويطلب من شخص أن يوجه الشتائم في المباراة”.

وأضاف مرتجي: “لو اللي بيتكلم مش في وعيه فالمتلقي فاهم، الجميع يشعر بالخوف في المقصورة عند قيام الجمهور بتوجيه الشتائم، لأن الجميع لا يرغب في أي مشاكل جديدة ونرغب في عودة الجمهور مرة أخرى ولا أحد يصيبه الأذى، حسبي الله ونعم الوكيل”.