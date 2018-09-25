انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر.. وهذا مصير لاعبي بيراميدز (فيديو)

أعلن الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة بيراميدز، انسحاب تركي آل الشيخ، من جميع استثماراته في مصر، ردًا على الهجوم الذي تعرض له، من قبل جماهير النادي الأهلي المصري، في لقاء حوريا كوناكري الغيني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدحت شلبي أثناء تقديمه لبرنامج “مساء بيراميدز”: “قرر تركي آل الشيخ الانحساب رسميًا من الاستثمار في مصر ولقد أبلغ العاملين في نادي بيراميدز، بقراره النهائي”.

وأضاف شلبي: “تركي آل الشيخ قررالانسحاب من نادي بيراميدز، و سيتم جلب عقود خارجية للنجوم المميزين في النادي بالخليج وأوروبا ، كما تعهد باستمرار عقود العاملين بقناة بيراميدز لحين توفير البديل الأفضل في أماكن مميزة”.

عاجل ورسميا.. المستشار تركي آل الشيخ يثرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.. ومدحت شلبي يكشف مصير لاعبي بيراميدز والعاملين بالقناة#مساء_بيراميدز pic.twitter.com/PhwZgMWMPg — Pyramids TV (@pyramids_tv) September 25, 2018

وتابع شلبي ” نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري رئيس النادي وهادي خشبة مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد حسن المشرف على قطاع الكرة بالنادي.

كانت جماهير النادي الأهلي قد سبت تركي آل الشيخ خلال مباراة الفريق مع حوريا الغيني.

وتوترت علاقة آل الشيخ بالنادي الأحمر بعدما كان رئيسًا شرفيًا له.

وكان آل الشيخ قد نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :”افكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر … هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية … ليه الصداع”.

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ‘ على انسحاب تركي آل الشيخ ، من الاستثمار في الدوري المصري من خلال نادي بيراميدز ، بسبب الهجوم الذي تعرض له من قبل جماهير الناد الأهلي ، التيكانت حاضرة للقاء فريقها أمام حوريا كوانكر الغيني ، في بطولة دوري أبطال أفريقا .

حيث ناشد مرتضي منصور آل الشيخ بعدم الانسحاب من الاستثمار في الدوري المصري ، وشن هجومًا ناريًا علي إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، بسبب موقفها السلبي من هجوم جماهير النادي ، علي مالك نادي الأهرام .

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية “أطالبك بالتراجع عن قرارك، أتحدث إليك كصديق، لا تلتفت للصغار، هؤلاء سينتصرون إذا سحبت استثماراتك من مصر لو بتحب مصر بجد أرجو منك إعادة التفكير في قرارك ، أتمنى أن تستمر يا سيادة المستشار ، والبلد دي فيها رئيس دولة محترم ورئيس مخابرات محترم، أنت فتحت بيوت كثيرة وقولتلي انك هتجيب للزمالك لاعيبة هدية، لا، هديتك لي ان تكمل استثمارك في مصر”.

وأضاف منصور ” سباب جماهير الأهلي في مباراة حوريا الغيني لتركي مدبرمن بعض مسؤولي الأهلي ، ما أحدث مهزلة مدبرة مدفوعة الأجر وأساءت للنادي الأهلي العظيم ولجماهيره، هذا ليس جمهور الأهلي الذي نعرفه ، مسؤولو النادي الأهلي على رأسهم محمد مرجان المدير التنفيذي دفعوا أموالاً لبعض الجماهير ، وطلبوا منهم في جلسة على أحد الكافيهات قبل المباراة توجيه السباب لمرتضى وآل الشيخ”.

وتابع منصور ” هل الجمهور سيكون سعيدًا عندما تسوء العلاقات المصرية السعودية؟ هذا الأمر سيأتي بنتيجة سلبية ضدهم وليست إيجابية، ولن يؤثر أبدًا في وزير سعودي، لكن من آمن العقاب أساء الأدب ، الخطيب أصدر بيانًا يشيد خلاله بمثالية الجمهور بدلاً من استنكار ما حدث، أنت رجل مسؤول ولديك جماهير عريضة، لكن للأسف النادي شريك في الجريمة”.

وأردف منصور ” أوجه سؤالاً للخطيب ، هو إحنا برده اللي بتوع الخلايجة، هاتلي حد من مجلس إدارتي خد ساعة أو مليم من تركي، أنت اللي خدت 260 مليون جنيه واشتريت بيهم فيلا في دبي قبل الانتخابات ، سأكشف حقائق تدينك خلال الفترة المقبلة ، وتركي يضخ استثمارات رياضية بمليارات كثيرة في النادي، كما أنه أحدث طفرة عظيمة في ستاد الدفاع الجوي، ما هي الجريمة التي ارتكبها؟”.

من جانبه، وجه أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم ، رسالة لتركي آل الشيخ بعد أزمة الانسحاب من الاستثمار في مصر.

وقال أحمد الشناوي في تصريحالت لقناة نادي بيراميدز ” أتمني أن يتراجع تركي عن قرار الانسحاب من الاستثمار في مصر ، ستخسر الرياضة المصرية كثيرا برحيله ، لا يصح الهجوم عليه من بعض الفئات، لا أعلم لماذا يحدث كل هذا؟”.

وأضاف الشناوي “بيراميدز مازال مؤسسا منذ 4 أشهر، لماذا نوقف هذا الاستثمار بدلاً من أن ندعمه وننميه في مصر ، لم أكن أتوقع أن يضمني تركي آل الشيخ أثناء إصابتي بهذا المبلغ الكبير من الزمالك وأشكره على ما فعله معي”.

وفي نفس الإطار علق خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، على قرار المستشار تركي آل الشيخ، بالانسحاب من مصر وبيع منزله في الفور سيزون.

وقال البلطان: “توقف تجربة بيراميدز سوف تؤثر على الكرة المصرية والرياضة المصرية عموما، والرياضة المصرية ستخسر استثمارات، وستأتي بعواقب سلبية خاصة أن الدوري المصري يفتقد وجود الجماهير وبلا ناقل حصري”.

وتابع: “استثمار تركي آل الشيخ في مصر كان أمرًا جيدًا في مصر وخروجه من مصر سيكون له تأثير سلبي على الرياضة المصرية وهم من سيخسر ،ولماذا تم محاربة استثمار تركي آل الشيخ في مصر، هل لأنه نافس أحد الأندية الكبيرة، وإذا كان ذلك هو الأرجح، فلماذا لا يتم تسليم درع الدوري قبل بداية الموسم لهذا الفريق ويلعب باقي الأندية على المركز الثاني فقط”.

وأردف البلطان ” أين مبادئ النادي الأهلي ، من الهجوم الذي شنته عليه جماهير النادي في لقاء حوريا كوناكري ، ما حدث غير مقبول”.