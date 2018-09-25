كيف أنقذ تصويت الجماهير محمد صلاح في حفل جوائز الأفضل؟

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “ The Best ” بعد تفوّقه على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيًا والمصري محمد صلاح الذي حل ثالثًا.

ويعتمد اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس على تصويت مدربي وقادة المنتخبات المشكلة للفيفا بالإضافة للممثل عن إعلام كل دولة و25 في المائة من تصويت الجماهير.

بينما صوَّتت الجماهير على جائزة أفضل لاعب، وصوَّت اللاعبون على تشكيلة السنة والتي رشح لها 55 لاعبًا.

وبلغ عدد اللاعبين المصوّتين على تشكيلة العام، أكثر من 25 ألفًا.

واعتبر النجم المصري محمد صلاح أكبر مستفيد من تصويت الجماهير بعد حصوله على جائزة بوشكاش كأفضل هدف، متفوقًا على أهداف رونالدو في مرمى يوفنتوس وغاريث بيل في مرمى ليفربول واللذين كانا مرشحين بقوة للفوز بالجائزة.

كما استفاد النجم المصري من قرار الفيفا بإشراك الجماهير في جائزة أفضل لاعب ومنح تصويتهم 25 في المائة من النتيجة النهائية.

ودون تصويت الجماهير واعتمادًا على تصويت قادة المنتخبات ومدربيهم والصحافة -وهو ما كان معمولًا به سابقًا- فإنَّ النجم الفرنسي كليان مبابي سيكون ضمن الثلاثي المرشح للفوز.

وجاءت نتائج التصويت دون الأخذ بتصويت الجماهير على الشكل الآتي..

الكرواتي لوكا مودريتش : 1484 نقطة

البرتغالي كريستيانو رونالدو : 866 نقطة

الفرنسي كليان مبابي :523 نقطة

الفرنسي أنطوان غريزمان : 330 نقطة

الأرجنتيني ليونيل ميسي : 326 نقطة

المصري محمد صلاح : 308 نقاط

البلجيكي إدين هازارد : 245 نقطة

البلجيكي كيفن دي بروين : 150 نقطة

الفرنسي رافائيل فاران : 147 نقطة

الإنجليزي هاري كين : 31 نقطة