ترتيب هدافي الدوري المصري (فيديو)

تصدّر محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إحرازه هدفًا في شباك المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

وتقدم محمود علاء مهاجم نادي الزمالك، بهدف لصالح فريقه في شباك المقاولون العرب، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثامنة للدوري المصري.

وأحرز علاء هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

هدف محمود علاء في مرمى المقاولون العرب pic.twitter.com/fqUx9ZcFMu — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وسجل محمود مع الزمالك حتى الآن 6 أهداف خلال 8 مباريات بالدوري، منها 3 أهداف كانت في مباراة طلائع الجيش.

وكان محمود علاء يحتل المركز الأول في جدول هدافي الدوري مناصفة مع أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، ومنحه هدفه اليوم الانفراد بالصدارة.