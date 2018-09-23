أهداف مباراة الزمالك والمقاولون.. (2/1) للأبيض (فيديو)

تقدم محمود علاء مهاجم نادي الزمالك، بهدف لصالح فريقه في شباك المقاولون العرب، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثامنة للدوري المصري.

وأحرز علاء هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

هدف محمود علاء في مرمى المقاولون العرب pic.twitter.com/fqUx9ZcFMu — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل إسلام فؤاد للمقاولون في الدقيقة 31 من تسديدة قوية سكنت شباك جنش حارس الزمالك.

ونجح أوباما مهاجم الزمالك في تعديل كفة فريقه وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 80.

هدف يوسف أوباما في مرمى المقاولون العرب – الهدف الثاني pic.twitter.com/owOWfvh3Tf — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

ونجا الزمالك من الخسارة أمام سموحة بعدما أطاح المنافس بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، ليكتفي بالتعادل 1-1 لكنه فقد الصدارة.

ويمتلك الزمالك 14 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.