موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق، التى ستدخل معسكرًا مغلقًا؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام،

وضمت القائمة التى أعلنها جروس كلًّا من:

في حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد.

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – حمدى النقاز – احمد فتوح – محمود حمدي الونش – كماتشو – بهاء مجدي.

في خط الوسط : طارق حامد –محمود عبد المنعم كهربا – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم –عبد الله جمعه –محمد حسن.

في خط الهجوم : كاسونجو – يوسف أوباما – عمر السعيد – حميد احداد.

ونجا الزمالك من الخسارة أمام سموحة بعدما أطاح المنافس بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، ليكتفي بالتعادل 1-1 لكنه فقد الصدارة.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد، وتنقل على قنوات أون سبورت ونايل سبورت.

وأكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول في نادي الزمالك، أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين في خط الدفاع، بقيادة محمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني ومحمد عبدالسلام، مؤكدًا أن الثنائي علاء والونش قدما مباريات أكثر من جيدة، ومن أفضل اللاعبين المتواجدين في الدوري، بالإضافة لعبد الغنى وعبد السلام اللذين يعتبران من العناصر الواعدة، والتي سوف تحصل على فرصتها.

وأضاف جروس، أن خط دفاع الفريق ظهر بشكل جيد خلال المواجهات التي خاضها حتي الآن، ولكننا نسعى خلال المرحلة المقبلة للظهور بشكل مميز، خاصة أن الدفاع الجيد والمنظم يساعد على الهجوم وتشكيل ضغط على الأندية المنافسة.

وقد أشار المدير الفني للزمالك إلى أن أكثر ما يميز علاء والونش، هو حرصهما على عدم اهتزاز شباك الفريق بأى أهداف في المباريات، بالتعاون مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الذى يقدم مباريات جيدة، وهناك تفاهم وتجانس بينه وبين المدافعين

وأكد المدير الفني إلى أن محمود علاء يستحق التواجد في المعسكر المقبل للمنتخب، وأن يكون من العناصر الأساسية ، خاصة أنه يؤدي بشكل جيد ويقدم مستوى مميزًا، ومن نوعية المدافعين الذين يجيدون إحراز الأهداف وبناء الهجمات بشكل جيد، وأنه يحفزه على تقديم أفضل ما لديه، ليكون من العناصر الأساسية في التشكيل الأساسي للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى حريص على متابعته.

واختتم جروس تصريحاته، بأنه يحرص على تحفيز لاعبي الفريق لتقديم أفضل ما لديهم، من أجل الظهور بشكل جيد، وأن تكون لديهم الفرصة للانضمام إلى صفوف المنتخب.