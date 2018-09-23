الإسماعيلي يعلن رسميًا رحيل المدرب الجزائري خير الدين مضوي

أعلن النادي الإسماعيلي المصري رسميًا رحيل مديره الفني الجزائري خير الدين مضوي، بعد ارتباط دام أقل من 3 شهور، بسبب سوء النتائج.

وأكد الإسماعيلي من خلال بيان رسمي، صباح اليوم الأحد، أن مضوي تقدم باعتذار رسمي لمجلس الإدارة عن عدم الاستمرار في منصبه، بعد الهزيمتين أمام طلائع الجيش وسموحة بالدوري.

وأشار البيان إلى قبول مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، استقالة مضوي، مع تولي مساعده محمد محسن أبوجريشة، مهمة قيادة الفريق في لقاء الكويت الكويتي، في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية، يوم الخميس المقبل.

وأكد بيان الإسماعيلي أن هناك مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب، لاختيار الأفضل في المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة الإسماعيلي قد تعاقدت مع المدرب الجزائري في شهر مايو الماضي.

يذكر أن بعثة الفريق ستتوجه فجر الأحد إلى دولة الكويت، استعدادًا لمواجهة الكويت الكويتي الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.