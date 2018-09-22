سموحة يزيد أوجاع الإسماعيلي في الدوري المصري

زاد فريق سموحة، اليوم السبت، من أوجاع مضيفه الإسماعيلي في الدوري المصري بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

تقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق التونسي لسعد الجزيري في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وردّ سموحة بثلاثة أهداف عبر طارق طه لاعب الإسماعيلي بالخطأ في مرماه والناميبي بينسون شيلونغو والسيد فريد في الدقائق 22 و39 و67 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى سموحة للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وفي الجولة ذاتها تغلب الجونة على مضيفه بتروجت بهدفين لهدف.

أحرز هدفي الجونة، إسلام رشدي وأحمد عيد عبدالملك من ضربة جزاء في الدقيقتين 19 و45+4 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف بتروجت الوحيد عن طريق الإثيوبي شيمليس بيكيلي في الدقيقة 9 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الجونة للمركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويتصدر المسابقة فريق بيراميدز برصيد 15 نقطة.

ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا.