أهداف مباراة الأهلي وحوريا.. 4-0 للفريق المصري (فيديو)

سجل وليد سليمان الهدف الأول لفريق الأهلي المصري في شباك حوريا الغيني، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة راغبًا بتحقيق الفوز بأي نتيجة للصعود لدور نصف النهائي للبطولة، التي يرغب الفريق الأحمر في استعادة لقبها الغائب عن دولاب بطولاته منذ 5 سنوات، وذلك بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب التي أقيمت في غينيا سلبيًا.

وفي الدقيقة 53 يسجل إسلام محارب الهدف الثاني للفريق المصري.

هدف الاهلي المصري الثاني في مرمى حوريا هدف ممتع ???????????????????????????????? ????????HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/JqvJxmnyhj — انا موت (@OOQQ8808) September 22, 2018

وفي الدقيقة 69 يسجل صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي.. بينية رائعة من وليد سليمان من الجهة اليمنى وصلت إلى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء، سدد صلاح محسن كرة قوية من الجهة اليمنى حاول الحارس إبعادها لكن سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90 يختتم أحمد فتحي أهداف اللقاء بعدف رابع.

ويعول كارتيرون، المدير الفني للأهلي، على خبرات لاعبيه الكبار، أمثال: أحمد فتحي، ووليد آزارو، وعلي معلول، وصلاح محسن، ومؤمن زكريا، وإسلام محارب، وساليف كوليبالي، ومن خلفهم الحارس الدولي محمد الشناوي الذي أعلن جاهزيته للقاء بعد إصابته في أحد التدريبات الأخيرة.

في المقابل، يدخل الفريق الغيني لقاء اليوم على أمل تحقيق المفاجأة، وإسقاط المارد الأحمر على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة، حيث يرغب فريق حوريا باستمرار تقديم عروض جيدة، حيث أكد الجهاز الفني للفريق الغيني أن فريقه لا يملك خبرات الأهلي، لكن فريقه سيلعب بكل جدية وإخلاص وحماس من أجل تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي وخطف بطاقة التأهل.