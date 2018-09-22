وفاة عادل هيكل نجم النادي الأهلي المصري السابق‎

توفي عادل هيكل، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مساء اليوم السبت، عن 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق، الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن الكبير “عادل هيكل” حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.. للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن الكبير "عادل هيكل" حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق .. للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان . pic.twitter.com/t2TVhMVmbE — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 22, 2018

وحرس هيكل مرمى الأهلي بين عامي 1955 و1965.

وانضم هيكل لناشئي الأهلي عام 1947، واستمر بداخله لاعبا حتى 1965.

وتوج هيكل بـ10 بطولات للدوري مع الأهلي و6 بطولات كأس مصر، بجانب تتويجه مع المنتخب بكأس أمم إفريقيا 1959، والتي اختير فيها كأفضل حارس مرمى.

وكان لهيكل تجربة تمثيلية في فيلم “إشاعة حب” مع هند رستم وعمر الشريف، كما ظهر في فيلمي مذكرات تلميذة وحديث المدينة.

ونشر الأهلي بيانًا رسميًا ينعي فيه هيكل، قائلًا: “رئيس، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، نجم مصر والأهلي الأسبق الكابتن عادل هيكل، الذي وافته المنية، اليوم السبت، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.