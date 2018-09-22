موعد مباراة الأهلي وحوريا الغيني.. و4 أمور أخرى عن مواجهة دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الأهلي المصري اختبارًا صعبًا أمام ضيفه حوريا الغيني مساء السبت، على ملعب السلام الدولي في القاهرة ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفرضت نتيجة التعادل دون أهداف على مباراة الذهاب في غينيا، وهو ما يزيد من صعوبة مواجهة الإياب في إستاد السلام، ويجعل الاحتمالات مفتوحة.

وتستعرض “إرم نيوز” كافة الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي وحوريا في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة اليوم السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر القناة الثانية والنيل للرياضة (البث الأرضي) بصوت المعلقين أشرف محمود ورامي بهجت، وعبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد الطيب.

سيناريوهات التأهل

تبقى الاحتمالات مفتوحة من جانب الفريقين للتأهل لدور الأربعة، فالأهلي يكفيه الفوز بأي نتيجة بينما يكفي حوريا الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية.

ويعني التعادل السلبي دون أهداف لجوء الفريقين إلى ضربات الترجيح مباشرة.

لعنة أصحاب الأرض

يخشى النادي الأهلي لعنة أصحاب الأرض التي ظهرت في هذه الجولة.

وودعت 3 أندية البطولة على أرضها في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وهي الوداد المغربي حامل اللقب ومازيمبي الكونغولي، والنجم الساحلي التونسي.

الغيابات أزمة الأهلي

يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة تعد أزمة حادة بالنسبة للفريق المصري، مع ابتعاد ثنائي الدفاع للإصابة، سعد سمير ومحمد نجيب، بجانب الظهير الأيسر صبري رحيل، فضلًا عن عمرو السولية وميدو جابر ومروان محسن للإصابة أيضًا، وناصر ماهر المستبعد لأسباب فنية.

وتشهد تشكيلة الأهلي مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تغييرات بمشاركة أيمن أشرف كقلب دفاع، بجوار المالي ساليف كوليبالي، بجانب أحمد فتحي والتونسي علي معلول في الدفاع، وحسام عاشور وهشام محمد كلاعبي (ارتكاز)، بينما يشغل المركز 10 وليد سليمان، مع ترك الأطراف للثنائي إسلام محارب وأحمد حمودي.

ويدرس كارتيرون اللعب برأسي حربة منذ البداية بإشراك صلاح محسن بجانب المغربي وليد أزارو والاحتفاظ بإسلام محارب أو أحمد حمودي في الشوط الثاني.

وأكد ماهر همام، المدرب العام الأسبق للأهلي، لإرم نيوز أن الأهلي الأقرب نظريًا للتأهل إلى دور الأربعة، موضحًا أن حوريا منافس عنيد ولديه لاعبون أصحاب سرعات.

وأشار إلى أن الأهلي يستطيع التعامل مع الغيابات التي تعرض لها مؤخرًا من خلال إجادة اللاعبين أكثر من دور مثل محمد هاني وأيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، وأيضًا مركز الظهير الأيمن الذي يجيد أحمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني وأكرم توفيق

حوريا يبحث عن مفاجأة

يبحث فريق حوريا الغيني عن مفاجأة بإسقاط الأهلي المصري في عقر داره مراهنًا على المفاجآت التي شهدتها جولة دور ربع النهائي، وعلى رأسها خروج مازيمبي الكونغولي على يد ضيفه بريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

ويعتمد المدرب الفرنسي فيكتور زفونكا على خبراته التدريبية، خاصة أنه عمل لسنوات طويلة في الدوري الفرنسي، سواء مع نيس أو تولوز أو نيم، بجانب شباب بلوزداد الجزائري ولوزان السويسري.

ويراهن زفونكا على قدرات لاعبيه، خاصة الموهوب داودا كمارا صاحب الـ21 عامًا بجانب سيكو أمادو كمارا وبونيفاس هابا وأوكانسي مانديلا.