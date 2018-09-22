هل يكرر مؤمن زكريا سيناريو عبد الله السعيد مع النادي الأهلي المصري؟‎

أصبحت أزمة تجديد عقد مؤمن زكريا، صانع ألعاب فريق الأهلي المصري، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حديث الصباح والمساء بالنسبة لجماهير ناديه بعدما أرجأ اللاعب المحاولات كافة الخاصة بتجديد عقده.

وتخشى جماهير الأهلي تكرار سيناريو اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الذي رحل للأهلي السعودي بعد توقيعه سرًا للزمالك مقابل 40 مليون جنيه ثم التجديد للفريق الأحمر.

وأصبح السؤال هل يكرر مؤمن زكريا سيناريو عبد السعيد في الأهلي المصري؟ هذا ما تحاول “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

ظروف متشابهة

تبدو الظروف متشابهة بين عبد الله السعيد ومؤمن زكريا؛ خاصة أن الأهلي توقف عرضه لتجديد السعيد عند 8 ملايين جنيه في الموسم بينما عرض الزمالك 20 مليون جنيه سنويًا.

وعرض الأهلي على مؤمن زكريا تجديد عقده مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه سنويًا، وهو ما لا يتوافق مع أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة؛ خاصة أن هناك بعض اللاعبين وصلت أسعارهم إلى 40 مليون جنيه.

صفقة جماهيرية

تعد الصفقة بالنسبة لنادي الزمالك جماهيرية في المقام الأول ومهمة لدعم الجانب الهجومي.

وسبق أن تألق مؤمن زكريا مع الزمالك قبل رحيله للأهلي، وظهر بمستوى رائع مع الفريق الأحمر في آخر موسمين، وبالتالي ستكون الصفقة مهمة وجماهيرية حال حدوثها.

وأكد إمام محمدين مدير قطاع الناشئين بنادي إنبي لـ”إرم نيوزط أنه مقتنع تمامًا بموهبة مؤمن زكريا وقدرته على العطاء، موضحًا أنه أحد اللاعبين المميزين في الجيل الحالي للكرة المصرية، ويملك خبرات وقدرات رائعة.

وأوضح أن مؤمن قادر على صناعة الفارق لأي فريق ينضم إليه؛ خاصة أنه لاعب صاحب خبرات في الدوري المصري، ويجيد هز الشباك من أنصاف الفرص.

أزمة يوسف

دخلت أزمة تجديد عقد اللاعب مع الأهلي النفق المظلم في ظل خلافات علنية مع محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي والمدرب العام.

واتهم مؤمن المدرب العام بأنه سبب تجميده لفترة من جانب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لرفضه حسم ملف التجديد في الجلسة التي عقدها معه.

الضغط على الأهلي

تبدو أنباء توقيع مؤمن زكريا على عقود انضمامه للزمالك بمثابة ورقة للضغط على النادي الأهلي للاستجابة للمطالبة المالية للاعب.

ويسعى مؤمن زكريا لإقناع الأهلي بتجديد عقده والاستجابة لمطالبه أو الرحيل وكسب المزيد من الوقت لإيجاد عرض مناسب.