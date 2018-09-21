حقيقة توقع مؤمن زكريا لنادي الزمالك المصري

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حقيقة الأنباء التي ترددت عن الدخول في مفاوضات مع مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي المصري، لضمه لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.

وكانت مواقع محلية في مصر قد ذكرت أن مؤمن زكريا عقد جلسة سرية مع أحمد مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك، ومحمود عبدالرحيم جنش حارس القلعة البيضاء للتفاوض معه بشأن انتقاله للأبيض.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات صحفية: “مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي لم يدخل حسابات النادي الأبيض لضمه خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “لم يتم التفاوض مع مؤمن زكريا وكل الأنباء التي ترددت بشكل مكثف في الساعات الماضية أن اللاعب أصبح قريبًا من القلعة البيضاء غير صحيحة بالمرة”.

ومن جانب آخر قال أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا في تصريحات صحفية: “مؤمن لم يوقع لأي ناد آخر، ولم يوقع أيضًا للأهلي، النادي الأحمر قدم عرضًا للاعب لتجديد عقده، والأمور تحت الدراسة”.

وأضاف: “مؤمن لاعب محترف، يفصل تمامًا بين تفكيره في مستقبله، ومستواه في الملعب، بالتأكيد هناك عروض من أندية أخرى، لكن اللاعب لم يتفاوض مع أي نادٍ سوى الأهلي”.

يذكر أن مؤمن سبق له اللعب بين صفوف الزمالك، منذ عدة مواسم عندما كان منتقلًا له على سبيل الإعارة من فريق إنبي، وقدم مستوى جيدًا وفاز ببطولة كأس مصر كما ساهم في تتويج قلعة ميت عقبة بالدوري الممتاز.