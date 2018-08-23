5 سيناريوهات تحكم أزمة مؤمن زكريا مع النادي الأهلي المصري

أصبح مؤمن زكريا، مهاجم النادي الأهلي المصري، حديث جماهير ناديه بعد أن أصبح على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخرج مؤمن زكريا من حسابات فريقه في المرحلة الماضية بعد استبعاده من مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وأيضًا مباراة وادي دجلة بالدوري.

وأعلن مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع “إنستغرام” أن مشكلته مع الأهلي لم تعد فنية، ملمحًا للرحيل عن الفريق في المرحلة المقبلة.

وأصبح مؤمن زكريا في طريق الرحيل عن النادي الأهلي في ظل الخلاف الدائر بين الإدارة واللاعب في الفترة الأخيرة، وهو ما يفرض عدة سيناريوهات تستعرضها “إرم نيوز” في السطور التالية:

التجميد والرحيل

يبدو السيناريو الأقرب للاكتمال تجميد اللاعب، ثم رحيله بنهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وبدأ الأهلي بالفعل سيناريو تجميد اللاعب، خاصة أن مؤمن زكريا لم يخض آخر مباراتين، وخرج من الحسابات الفنية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي استبعده تمامًا من الصورة.

الإعارة في يناير

يبقى السيناريو الثاني أمام مؤمن زكريا وهو الإعارة في شهر يناير المقبل للاستفادة منه ماليًا، خاصة أن عقد مؤمن ينتهي بعدها بـ 6 شهور.

ويأمل الأهلي أن يجد عرضًا مناسبًا يفيد النادي بإعارة مؤمن زكريا حتى نهاية عقده، خاصة أن الفريق لم يستفد من عودة اللاعب من تجربة الإعارة بالدوري السعودي.

بيراميدز والزمالك

تتردد أنباء قوية عن أن مؤمن زكريا سيرحل في نهاية الموسم إلى نادي بيراميدز رغم أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أعلن عدم التفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية، إلا أن أنباء قوية تشير إلى ضم اللاعب مع نهاية عقده.

ويبقى سيناريو العودة للزمالك أمرًا صعبًا، خاصة أن اللاعب رحل عن النادي للأهلي بصورة أصابت جماهير الفريق الأبيض وإدارته بالغضب الشديد.

ويبحث الأهلي ومؤمن زكريا حاليًا عن عرض الإنقاذ ليرحل اللاعب في الموسم الحالي سواء لأوروبا، أو لإحدى دول الخليج.

ويتمنى الأهلي وصول عرض بهذه الصورة ليستفيد ماليًا من اللاعب في آخر مواسمه، خاصة أن مماطلة مؤمن زكريا تؤكد أن تجديد عقده أمر في غاية الصعوبة.

التجديد

يبقى السيناريو الأخير وهو الأضعف نظريًا أن يجدد مؤمن زكريا عقده مع الفريق.

ويبدو هذا السيناريو الأضعف نظرًا لمماطلة مؤمن زكريا في التجديد وحسم الأمور رغم أن الأهلي عرض عليه أعلى فئة داخل الفريق (8 ملايين جنيه في الموسم) إلا أن اللاعب طالب بالمساواة بأحمد فتحي الظهير الأيمن الذي حصل على ترضية من خارج النادي.