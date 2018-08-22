محمود الخطيب يتدخل لإقناع مؤمن زكريا بالتجديد للنادي الأهلي المصري

فشل محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، في إقناع مؤمن زكريا لاعب سط القلعة الحمراء، بتجديد تعاقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد رفض اللاعب كافة العروض التي قدمها النادي له.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز محمد فضل أبلغ لجنة الكرة في الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بفشله في أنهاء أزمة تجديد عقد مؤمن زكريا، بسبب رفض اللاعب الحصول علي 7 مليون جنية في الموسم مثل باقي لاعبي الفئة الأولى في الفريق.

وأضاف المصدر “علي الفور قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، ويسعى الخطيب إلى إقناع اللاعب بالتجديد لإغلاق هذا الملف، ولتجنب تعرض الإدارة لنفس أزمة عبد الله السعيد، التي مرت بنفس مراحل أزمة تجديد مؤمن الحالية.

وتابع المصدر “وينوي الخطيب تقديم عرض الأهلي الأخير للاعب، قبل إسدال ستار نهائي على هذا الملف، وترك الكرة في ملعب اللاعب، وسيكون العرض عبارة عن حصول اللاعب على 7مليون جنية في الموسم وترضية مالية وعقد إعلانات”.

وقدم مسؤولو الأهلي عرضًا لمؤمن من خلال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في الأهلي، ومحمد فضل مدير لجنة التعاقدات، لكن اللاعب رفض هذا العرض، وتمسك بالحصول على 12 مليون في الموسم.

وتردد بقوة أن مؤمن زكريا وقع عقود انتقاله إلى نادي بيراميز مقابل مليون دولار سنويًا، وأنه يرغب في الرحيل عن الأهلي في يناير القادم، حتى يستفيد الأهلي من الصفقة أو يبقى إلى نهاية الموسم ويرحل مجانًا.