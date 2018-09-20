رسميًا.. النادي الأهلي يُعلن موقفه من المشاركة في السوبر المصري السعودي

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا، يكشف فيه موقفه من المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي أمام نادي الهلال في المملكة 6 أكتوبر المقبل، على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووضع الأهلي شرطًا من أجل الموافقة على خوض لقاء السوبر المصري السعودي، وهو تعديل مواعيد مباريات الفريق في بطولة الدوري والبطولة العربية، ودوري أبطال إفريقيا.

وهذا نص البيان:

كل ما نشر أو أشيع في السابق عن اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح، تحفّظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة ٨ نوفمبر ٢٠١٨ والتي ستتعارض مع التزاماته الإفريقية في حالة وصوله لنهائي البطولة- بإذن الله- وهو ما أرسله النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع الأول من أغسطس، أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، التي نُكنّ لمقدساتها ولجماهيرها كل الحب والتقدير، فلم تكن أبدًا هي محل الخلاف.

أما عن المباراة القادمة بين الأهلي والهلال في الرياض، على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحدد لها يوم السادس من أكتوبر.. فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مبديًا رغبة الاتحادين (المصري والسعودي) في إقامتها احتفالًا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتوطيدًا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين.

وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية، وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في حالة بلوغ النادي الأهلي لهذا الدور، بإذن الله.

ونحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيبات إقامة المباراة.

تغريم ناصر ماهر وأحمد حمدي لهذا السبب

من جهة أخرى، رفض النادي الأهلي العفو عن الثنائي ناصر ماهر وأحمد حمدي، رغم نفيهما المشاركة في مباراة للكرة الخماسية، مع بعض زملائهما خارج الوسط الرياضي.

وقال محمد يوسف، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات عقب مران الفريق مساء اليوم: “قرر الجهاز الفني توقيع عقوبة مالية تقدر بـ30 ألف جنيه على الثنائي ناصر ماهر وأحمد حمدي، بواقع 15 ألف جنيه على كل لاعب، بعد مشاركتهما في مباراة خماسية بمدينة السلام، قبل أيام من مباراة حوريا الغيني في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد السلام.

وأضاف يوسف: “وجهت إنذارًا لجميع اللاعبين بمضاعفة الغرامة المالية بالإضافة لفرض عقوبات أخرى منها الاستبعاد، حال ثبوت تورط أي لاعب بالمشاركة في مباريات للكرة الخماسية أو ممارسة اللعبة في أي نطاق، بخلاف تدريبات ومباريات الفريق الأحمر وكذلك المنتخبات الوطنية”.

من جانب آخر، تعرض ميدو جابر، لاعب وسط الأهلي، للإصابة خلال المران المسائي، استعدادًا لمواجهة حوريا مساء السبت بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعرض ميدو جابر للإصابة خلال المران، قبل تدخل طبيب الفريق ثم يغادر اللاعب الملعب، حيث كان قد تعافى مؤخرًا من آلام العضلة الخلفية، وأعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزيته لمباراة حوريا يوم السبت، قبل أن يتعرض للإصابة مجددًا خلال مران الخميس.

الجهاز الطبي للأهلي أكد إصابة ميدو جابر بثقل في العضلة الخلفية، خلال لقاء الإنتاج الحربي بالدوري المصري أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.