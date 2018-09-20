رسميًا.. النادي الأهلي يواجه الهلال على السوبر السعودي المصري في المملكة

اتفق الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر بالرياض، بين فريقي الأهلي والهلال.

وسيقام السوبر المصري السعودي لأبطال الكؤوس بين الزمالك والاتحاد في مصر.

كان نادي الهلال قد أعلن انسحابه من المسابقة؛ بسبب عدم التزام النادي الأهلي المصري بالمواعيد المحددة.

وقال الاتحادان في بيان مشترك :”في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم على مر تاريخهما، وانطلاقًا من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الناديان الكبيران الأهلي المصري والهلال السعودي في كلا البلدين الشقيقين، فقد اتفق الاتحادان المصري والسعودي بمشاركة الناديين الكبيرين وبإشراف وزيري الشباب والرياضة في البلدين، تركي آل الشيخ وأشرف صبحي، على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض، على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي بين فريقي الأهلي والهلال، باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، كما تم خلال النسخ السابقة من البطولة”.

“ويأتي الاتفاق على الموعد الجديد، في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، وتعميقًا للعلاقة المتميزة بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين، وتأصيلًا للتعاون المشترك بينهما في مجال الشباب والرياضة”.

كما تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكؤوس في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين الناديين الكبيرين وصاحبي الشعبية الجارفة في كلا البلدين الزمالك واتحاد جدة، باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية .

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفدًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لزيارة الاتحاد المصري وناديي الأهلي والزمالك؛ لتوقيع الاتفاق الجديد.