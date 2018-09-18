الإسماعيلي يخسر من طلائع الجيش ويبتعد عن أندية المقدمة في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

تلقى الإسماعيلي الهزيمة الثانية في 7 مباريات بالخسارة 3-صفر خارج أرضه أمام طلائع الجيش، ليبتعد عن أندية المقدمة في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند تسع نقاط، متقدمًا بنقطة واحدة عن طلائع الجيش.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 15 نقطة، قبل لقاء سموحة والزمالك الذي سيقام في وقت لاحق اليوم.

ويمكن للزمالك استعادة الصدارة، حال فوزه على مستضيفه السكندري.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف أحمد موسى (كابوريا) في الدقيقة الأخيرة، وضاعف السنغالي تالا ندياي النتيجة في الدقيقة 59 عندما استغل هجمة مرتدة وسدد بقوة في شباك المخضرم عصام الحضري حارس الإسماعيلي.

واختتم كريم طارق أهداف طلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.