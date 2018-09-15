قرار جديد من الاتحاد المصري بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي، في بطولة الدوري، على استاد الإسماعيلية، بدلًا من برج العرب، ولكن دون حضور جماهيري.

وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحات صحفية: “مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز، ستقام على استاد الإسماعيلية”.

وأضاف سويلم: “حصل اتحاد الكرة على موافقة أمنية من وزارة الداخلية بإقامة المباراة على استاد الإسماعيلية، ولكن دون جماهير في ظل توتر العلاقة بين جمهور الطرفين”.

جدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول بين الأهلي والإسماعيلي كانت في الجولة الأولى من المسابقة، أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وكان الأهلي لا يخوض مبارياته على استاد الإسماعيلية؛ بعد مذبحة بورسعيد العام 2012.