ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي بيراميدز على المقاولون العرب (صورة)

انتزع نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على المقاولون العرب ليحصد 3 نقاط ثمينة في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة 64 بتسديدة من فوق الحارس.

وحقق بيراميدز الفوز الأول عقب تعادلين في الجولتين الماضيتين.

ورفع الفوز رصيد بيراميدز إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علمًا أنه تعادل 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني وفي رصيده 13 نقطة، حيث يلاقي سموحة الثلاثاء.

في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث من 7 مباريات وفي جعبته 13 نقطة.

أما الأهلي فيحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة لكن من 5 مباريات.