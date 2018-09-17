نادي بيراميدز يوافق على انتقال مجدي أفشة للزمالك بشرط واحد

وافق مجلس إدارة نادي بيراميدز على انتقال محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة النادي الأبيض في ضم اللاعب في الفترة المقبلة، بشرط وحيد.

وقال مصدر داخل مجلس الزمالك لشبكة “إرم نيوز” إن مسؤولي بيراميدز طلبوا الحصول على خدمات لاعب من رباعي خط الوسط أحمد مدبولي أو عبدالله جمعة أو مصطفى فتحي أو محمد عنتر، مقابل التنازل عن أفشة.

ولم يتم طرح اسمي محمد إبراهيم أو محمود كهربا ثنائي الفريق الأبيض، مما دفع مجلس الزمالك للترحيب بالعرض، والموافقة الفورية عليه.

وسيحسم السويسري كريستيان غروس اسم اللاعب الراحل إلى بيراميدز مقابل استقدام أفشة إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.